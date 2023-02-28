«Инициатива на стороне ВСУ». Ким рассказал о ситуации на Кинбурнской косе

28 февраля, 12:27
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Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о текущей ситуации на Кинбурнской косе.

В эфире телемарафона он сообщил, что здесь инициатива находится на стороне Вооруженных сил Украины.

«Трудно говорить, что ситуация на Кинбурнской косе улучшается. Могу сказать лишь то, что сейчас инициатива на стороне Вооруженных сил Украины — мы больше видим, можем больше. Кроме этого, ничего сказать не могу», — отметил он.

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Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям на Кинбурнской косе.

По словам руководителя объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, военные РФ понимают, что заезд на Кинбурнскую косу может стать «билетом в один конец».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины Виталий Ким

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