Оккупанты насильно вывозят людей с Кинбурнской косы — Ким
Виталий Ким рассказал о текущей ситуации на Кинбурнской косе (Фото:mykolaiv.news)
В Николаевской области российские оккупанты насильно вывезли жителей населенных пунктов, расположенных на Кинбурской косе.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Два дня назад российские захватчики насильно против их воли вывезли жителей населенных пунктов, которые размещены на Кинбурнской косе. Это где-то 37 человек», — сказал Ким.
Кроме того, по его словам, ситуация с боевыми действиями на Кинбурнской косе нуждается в режиме информационной тишины, поскольку там есть свои особенности.
Ранее Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.
В ОК Юг, отвечая на вопрос, находится ли Кинбурнская коса в серой зоне, сообщили, что на ней все еще находятся оккупанты.
По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.