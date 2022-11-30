Оккупанты насильно вывозят людей с Кинбурнской косы — Ким

30 ноября, 14:00
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Виталий Ким рассказал о текущей ситуации на Кинбурнской косе (Фото:mykolaiv.news)

Виталий Ким рассказал о текущей ситуации на Кинбурнской косе (Фото:mykolaiv.news)

В Николаевской области российские оккупанты насильно вывезли жителей населенных пунктов, расположенных на Кинбурской косе.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Два дня назад российские захватчики насильно против их воли вывезли жителей населенных пунктов, которые размещены на Кинбурнской косе. Это где-то 37 человек», — сказал Ким.

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Кроме того, по его словам, ситуация с боевыми действиями на Кинбурнской косе нуждается в режиме информационной тишины, поскольку там есть свои особенности.

Ранее Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.

В ОК Юг, отвечая на вопрос, находится ли Кинбурнская коса в серой зоне, сообщили, что на ней все еще находятся оккупанты.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.

https://www.youtube.com/watch?v=7UmcB973GTk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины Виталий Ким

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