Генштаб сообщил о постоянных обстрелах и авиаударах на Харьковском и Славянском направлениях

2 августа, 07:06
Генштаб рассказал о ситуации на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ситуации на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки. Нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.

Об этом сообщает Генштаб.

Войска РФ выдвинули отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошли.

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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Курульки, Грушевахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенково и авиационный удар возле Дибровного.

Видео дня

На Волынском и Полесском направлениях положения и состав подразделений вооруженных сил Беларуси остаются без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

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На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Оккупанты периодически осуществляют воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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