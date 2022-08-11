Генштаб рассказал о ситуации на границе с Беларусью

11 августа, 07:26
Генштаб сообщил, что происходит на границе с Беларусью (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Генштаб сообщил, что происходит на границе с Беларусью (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

В утренней сводке Генштаб сообщает, что подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении обстрелы зафиксировали неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.

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На Славянском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Граница Беларусь Генштаб Война России против Украины

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