Генштаб рассказал о ситуации на границе с Беларусью 11 августа, 07:26 Генштаб сообщил, что происходит на границе с Беларусью (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

В утренней сводке Генштаб сообщает, что подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении обстрелы зафиксировали неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.

На Славянском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.

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