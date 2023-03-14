В Раде зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах 14 марта, 11:55 Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9103 о гражданских партнерствах, который должен помочь однополым и разнополым парам получить статус близких родственников, не вступая в брак.

Об этом сообщила депутат Инна Совсун.

По словам парламентариев, после начала полномасштабной войны потребность принять такой документ стала еще более актуальной, в том числе для военных. Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей.

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В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.

Регистрируемое партнерство не брак — после регистрации партнеры приобретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство. Подробности того, что предусматривает законопроект — в инфографике ниже.

Инфографика: Інна Совсун/Facebook

Президент Владимир Зеленский в августе 2022 года ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. Он сообщил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию, в которой сказано, что брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины».

По словам главы государства, Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.