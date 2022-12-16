Яковина: Рукожопость не даст России выиграть войну 16 декабря, 14:57 Запуск спутника Космос-2560 (Фото:Роскосмос)

Сход с орбиты нового российского разведывательного спутника лишний раз свидетельствует, что даже самые необходимые вещи для победы в войне против Украины в РФ делают через одно место. К такому выводу пришел международный обозреватель Иван Яковина.



В эфире Радио НВ он прокомментировал новость о том, что секретный российский спутник Космос-2560, запущенный для слежения за территорией Украины, спустя два месяца после запуска сошел с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы.

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«Даже какие-то суперважные, экстремально необходимые России элементы борьбы в этой войне они делают через одно место. Я даже не знаю, с чем это можно было бы сравнить. Наверное, как на свадьбе потерять обручальное кольцо, что-то из этой серии. Этот спутник запускался с большой помпой, лишь бы, пожалуйста, была хоть какая-то информация насчет того, что происходит в Украине», — сказал журналист.

По его словам, учитывая это, даже повреждения из-за ракетных обстрелов украинской энергосистемы — не повод терять оптимизм.

«Потому что, несмотря на эти повреждения, российская криворукость все равно не даст России победить. Или рукожопость, как ее еще называют в соответствующих кругах», — добавил он.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени пострадали 40% объектов высоковольтной сети, однако РФ так и не смогла погрузить Украину в блэкаут.

В октябре Россия запустила в космос секретный спутник класса Эмка-3, вероятно, предназначенный для оптической разведки. Аппарат упал в океан 10 декабря.