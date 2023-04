Что читают банкиры. Сооснователь monobank Олег Гороховский называет книги, которые ему понравились 22 апреля, 08:12 NV Премиум Олег Гороховский назвал NV современные бизнес-книги, которые произвели на него сильное впечатление (Фото:Александр Медведев / NV)

Олег Гороховский, успешный бизнесмен, сооснователь monobank, рекомендует пять книг, которые показались ему интересными.

1. Все лгут. Поисковики, Big Data и интернет знают о вас все (Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are), Сет Стивенс-Давидовиц