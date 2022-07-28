«ФСБ не знает о Дне государственности». Аналитик CIT — о массированном ракетном ударе и горячих направлениях войны — Беларусь, Херсон, Донецк 28 июля, 18:03 Эксклюзив НВ Украинские бойцы применяют противотанковую пушку МТ-12 Рапира (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов предполагает, что российская разведка даже не знает о Дне государственности Украины, а потому не уверен, что следует связывать массированный ракетный удар по северу с праздником.

В интервью Радио НВ он сообщил, что происходит на самых горячих направлениях ведения боевых действий — херсонском и донецком, а также рассказал, насколько угрожает происходящее на территории Беларуси.

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— С территории Беларуси было выпущено более двух десятков ракет, ударивших по Киевской и Черниговской областях. У нас сегодня День украинской государственности. Это такое традиционное поведение России во время наших государственных праздников? Или это что-нибудь другое?

— Если мы вспомним, как была [подготовлена] российская разведка накануне вторжения и как пострадали сотрудники ФСБ, даже не думаю, что они знают, что существует такой праздник — украинской государственности.

Это какая-то их плановая работа или террор, или попытка попасть в какой-то военный объект — сейчас трудно определить. Но понимаем, что, к сожалению, это будет продолжаться. На вопрос, когда это закончится, многие пытались ответить, но мы до сих пор не знаем, когда у России закончатся ракеты. Единственное, что способно это остановить, это поставка мощного противовоздушного, противоракетного оружия.

— Что мы видим сейчас на севере, в Беларуси? Какова сейчас активность белорусских и российских войск?

— Я периодически просматриваю отчеты [телеграм-канала] Беларусский Гаюн. Там работает настоящая гражданская разведка, потому что они передают почти все передвижения как белорусских, так и российских войск.

Они говорят, что сейчас происходит какая-то очередная ротация белорусских войск на границе с Украиной, но не наблюдают какого-либо скопления, которое должно быть задействовано в наступлении на [северные] регионы Украины.

На территории Беларуси остаются российские средства противовоздушной обороны, ракетные комплексы Искандер, которые якобы обещали передать белорусам. Пока они совершают атаки на территорию Украины.

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