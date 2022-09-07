Контрнаступление в Херсонской области. С какими трудностями сталкиваются украинские бойцы, оттесняя россиян — WP 7 сентября, 16:00 Украинские военные в Высокополье Херсонской области (Фото:TikTok/antonzubriy via REUTERS)

После объявленного контрнаступления на юге Украины, информации о ходе боевых действий на этом направлении появлялось мало. Изданию Washington Post удалось пообщаться с девятью ранеными в Херсонской области украинскими солдатами.



Издание отмечает, что, по словам украинских солдат, им не хватает артиллерии, чтобы выбить окопавшихся россиян.

«Они использовали против нас все. Кто может выдержать такую атаку в течение пяти часов?» — сказал Денис, 33-летний украинский солдат, чье подразделение отступило от села, удерживаемого россиянами, после продолжительного обстрела кассетными бомбами, фосфорными боеприпасами и минометами.

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«Мы потеряли пять человек на каждого из тех, что потеряли они», — сказал Игорь, 30-летний командир взвода, который повредил спину, когда танк, в котором он ехал, врезался в кювет.

По словам украинских военных, их позиции раскрывали российские беспилотники Орлан с высоты более километра, с которой их не слышно.

Украинские бойцы также рассказали, что российские танки выезжали из недавно построенных цементных укреплений, чтобы обстрелять пехоту из крупнокалиберной артиллерии, а затем прятались под бетонными укрытиями, защищенными от минометного и ракетного огня.

Контрбатарейные радиолокационные системы автоматически обнаруживали и определяли местонахождение украинцев, которые обстреливали россиян снарядами, и те отвечали шквалом артиллерийского огня.

Российским хакерам также удавалось захватывать беспилотники украинских операторов.

Когда Игорь на этой неделе стрелял в российских солдат из автомата Калашникова, по его словам, это был первый раз, когда он стрелял в человека.

«Ты ни о чем не думаешь. Понимаешь, если ты этого не сделаешь, то это сделают они», — сказал он.

Несмотря на трудности, он хочет вернуться на передовую, как только выздоровеет.

«Мои люди там. Как я могу оставить их?» — говорит военный.

28-летний бывший строитель Александр, потерявший руку во время минометного взрыва на прошлой неделе, рассказал, что огонь российской артиллерии был беспощадным.

«Они просто били нас все время. Если мы стреляли из миномета трижды, они в ответ стреляли 20 раз», — сказал он.

Украинские солдаты говорят, что им приходилось тщательно дозировать использование боеприпасов, но даже когда они стреляли, у них были проблемы с попаданием в цель. «Когда вы даете координаты, они должны быть точными, но это не так», — сказал Александр, отметив, что его оборудование датируется 1989 годом.

Он никогда не был в Херсоне до войны, но утверждал, что изгнание российских оккупантов стоит того, чтобы пожертвовать собой.

«Это наша страна», — сказал он.

Какими бы кровавыми ни были бои, украинские военные заявили, что не видят альтернативы.

«Если мы их не остановим, они будут просто насиловать и убивать наших людей, как они это делали везде», — считает сосед Александра по комнате в больнице, 49-летний военнослужащий, попросивший называть его по позывному Пиночет.

Пиночет сказал, что его колено было раздроблено осколком мины, выпущенной после того, как беспилотник заметил его во время контрнаступления на прошлой неделе. Он отметил, что, хотя украинские потери значительны, сторона, которая ведет наступление, всегда теряет больше бойцов.

«Мы ничего не можем с этим поделать, — сказал Пиночет. — И мы все еще можем победить».

Еще одной постоянной угрозой являются средства радиоэлектронной борьбы. По словам солдат, когда они включали свои телефоны, чтобы связаться со своими семьями, это сразу же вызвало обстрел российской артиллерии.

Украинские военные подтвердили, что им удалось отвоевать некоторые села, но отказались их назвать, сославшись на указания командования.

Каждый из них сказал, что невозможно предсказать, когда Херсон может быть освобожден, и многие говорили, что это будет зависеть от того, когда украинцы получат достаточное количество артиллерии от союзников.



4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта. 6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявляла, что об освобождении населенных пунктов в Херсонской области сразу не сообщают, так как они после этого оказываются под авиационными, артиллерийскими ударами врага.

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