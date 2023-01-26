В ВСУ объяснили, какой воздушный бой произошел в Винницкой области 26 января, 11:00 ВСУ объяснили формулировку «воздушный бой» (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В командовании Воздушных сил ВСУ объяснили формулировку «воздушный бой», которую использовал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов во время массированной атаки РФ.

Как заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии 24 каналу, речь шла о противовоздушном бое.

«Возможно, кто-то ошибся и забыл дописать „против“. Противовоздушный бой, противовоздушная оборона… Немножко испугали», — объяснил он.

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На фоне массированного ракетного удара глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил в Telegram, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

«Идет воздушный бой! ПС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью», — написал он.