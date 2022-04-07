После оккупантов. В Гостомеле разбирают завалы, ищут пропавших, обезвреживают мины и растяжки — интервью с главой военной администрации 7 апреля, 23:43 Цей матеріал також доступний українською Гостомель, 3 апреля 2022 года (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Чтобы обезопасить жителей Гостомеля и окрестных населенных пунктов от орисков, которые оставили после себя россияне, до 06:00 14 апреля на территории сельсовета длится комендантский час.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В течение недели специалисты планируют деблокировать объекты инфраструктуры и сделают их безопасными для возвращения людей. Как это происходит и что с теми людьми, которые с начала войны и не покидали город, в интервью Радио НВ рассказал глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

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— Удалось ли понять сегодня, какое количество погибших в Гостомеле?

— Точно еще неизвестно количество погибших и убитых. Эта процедура займет определенное время, потому что нужно обследовать многие места, захоронения.

Сейчас у нас насчитывается более 400 пропавших без вести.

— Я так понимаю, что расчищают завалы, и там могут найти тела погибших.

— Не только. Среди пропавших без вести есть люди, с которыми потеряна связь; родные, близкие которых уже более 30−40 дней не могут выйти на связь. Среди них есть люди, погибшие естественной смертью в силу возраста или определенных патологий. Есть люди, которых похитили российские войска, мы их разыскиваем. Есть люди, попавшие в плен. Есть убитые. И есть люди, у которых просто забрали телефоны и какие-либо средства коммуникации — мы работаем над восстановлением связи.

— Как вы оцените разрушение жилищного фонда?

— Гостомель разрушен на 20%. Жилищный фонд села Озера разрушен на 20%. Горенка разрушена на 90%.

— Как сейчас происходит разминирование?

— [Процесс] движется в плановом режиме. Следует понимать, что среди угроз — растяжки, боеприпасы. Каждый день обнаруживаем значительные запасы русских войск.

Сегодня в одном из районов обнаружен целый состав ПЗРК и боеприпасов к ним. Мы их передали соответствующим службам. Работаем скоординированно с правоохранительными органами, Вооруженными силами Украины и службами гражданской защиты бок о бок над преодолением той катастрофы, которая есть в нашей общине.

— Вы сейчас не рекомендуете горожанам возвращаться в Гостомель.

— Ни в коем случае. Еще много площадей подлежит обследованию. Мы обнаруживаем много разных растяжек не в частных домах, а на объектах инфраструктуры, общественно важных объектах.

Минирование незначительное количество, но много неразорвавшихся снарядов.

На это нужно время. Чем больше людей будет возвращаться, тем дольше этот процесс будет продолжаться и тем больше рисков для этих людей.

— Как возобновляются коммуникации?

— В Гостомеле мы планомерно двигаемся в возобновлении. Работают экипажи службы [электроснабжения], протягивают локальные коммуникации, ждем восстановления магистральных линий.

Отдельно мы провели инспекцию разрушений с представителями Киевоблгаза, а также с представителями мобильных операторов по возобновлению связи.

По каждому из этих направлений у нас есть отдельный план, реализация которого займет, конечно, определенное время, но мы двигаемся.

— Есть медицинское обеспечение?

— Хорошие новости. С первого дня [после освобождения] медицинская потребность в лекарственных средствах была удовлетворена на 60%, на третий день — на 90%, а на четвертый — на 100%.

С сегодняшнего дня в нашей общине начали свою работу Лікарі без кордонів. Есть шесть врачей, оказывающих помощь. Есть отдельный автомобиль, который завтра выйдет на маршруты: будут передвигаться по громаде и оказывать помощь дома тем людям, которые не могут дойти до шести пунктов выдачи гуманитарной помощи.

— Оккупанты не успели вывезти из Гостомеля все, что намародерили. Местные рассказывают, что кроме электроники требовали у них нательное белье. Что вы можете добавить в такой портрет оккупанта?

— Они размородили склад матрасов и кроватей — вещи объемные и не самые дорогие. Это то, что мы устанавливаем, обследуя территорию громады. Ситуации разные, но в Гостомеле они мародерили дай Бог.

После деоккупации не было ни одной закрытой двери ни в одно помещение.

— Все двери выломали?

— Конечно. Те, кто открывал, — открывали, а те, кто не открывал, — выламывали [дверь]. Но закрытых дверей у нас нет.

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