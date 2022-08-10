В командовании Воздушных ВСУ рассказали, какую технику оккупанты хранили на аэродроме Саки 10 августа, 10:28 На аэродроме Саки в Крыму оккупанты разместили военную технику и боеприпасы (Фото:REUTERS/Stringer)

В командовании Воздушных сил ВСУ предполагают, что в результате взрывов вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму были уничтожены склад авиационного вооружения и около десяти самолетов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, Саки — это военный аэродром, где оккупанты хранили самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.

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«С этого аэродрома постоянно, ежесуточно взлетали самолеты оккупантов. Они находятся в небе вокруг Украины практически круглосуточно. Не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, сменяют только самолеты и экипажи. Выведение из строя аэродрома — это хорошо, а если там было уничтожено еще с десяток самолетов — это вообще маленькая победа», — отметил Игнат.

Он добавил, что этот аэродром имеет также закопанный авианосец, который называется Нитка. Там учат корабельную авиацию садиться и прицепляться специальным крюком за трос, что является имитацией посадки на корабельную палубу.

Игнат рассказал, что в течение последних трех месяцев российские самолеты не залетали в радиус действия украинской системы ПВО, но имели на себе противорадиолокационные ракеты.

Также по его информации, в Крыму еще около пяти аэродромов, подобных Саки.

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«За взрывом, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад их боеприпасов — склад авиационного вооружения, потому что была серьезная детонация, значит склад таки был поражен. Поражены самолеты Су-34, Су-24, возможно, вертолеты», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.



Инфографика: НВ

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