В Воздушных силах рассказали, какие средства помогут Украине сбивать баллистические ракеты РФ 30 января, 09:05 ЗРК Patriot (Фото:Official U.S. Navy Page/flickr.com)

Усилить защиту от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине помогут комплексы SAMP/T и Patriot.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Нам нужно усилить защиту против аэродинамических и баллистических ракет. Именно SAMP/T вместе с системой Patriot может противостоять таким ракетам как Искандер-М, а также иранским баллистическим ракетам, которые доступны России», — сказал он.

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21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot.

5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.

Нидерланды готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.

28 января стало известно, что министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гвидо Крозетто договорились о закупке 700 ракет Aster-30. Ими оснащают комплексы SAMP-T, которые планируют передать Украине.