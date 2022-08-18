Огромная проблема для ВСУ. Что сейчас происходит на Донбассе — Жданов 18 августа, 15:02 Украинский военный в Северске Донецкой области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал об огромной проблеме для Вооруженных сил Украины на Донбассе.



"Нам катастрофически не хватает артиллерии", - заявил Жданов в интервью НВ.

Военный эксперт отметил, что если бы у ВСУ вообще не осталось запасов советских снарядов, «нам было бы очень тяжело, а мы сейчас еще более-менее справляемся».

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« Артиллерия подходит и стреляет. Недаром следующий пакет [ американской ] помощи, который был объявлен, там только артиллерийские снаряды. Главная проблема в количестве и артиллерии, и боеприпасов к ней», — сказал он.

Жданов объяснил, что нынешние поставки САУ калибром 155 мм – «это капля в море от того, что нужно».

«К началу войны у нас было более 1 тыс. стволов только на фронте, а сейчас больше половины их уже нет. Они или вышли из строя технически (ствол не ремонтируется, его нужно менять, или гаубицу просто списывают), или повреждены в ходе боевых действий. А дали нам 350 стволов, то есть даже половины наших потерь не покрыли. А потери растут. И выходит, что по огневой силе мы сползаем медленно вниз. Вот это огромная проблема для нас. И решать ее можно только за счет увеличения поставок», – рассказал военный эксперт.

Отставной генерал и эксголовнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью НВ заявлял, что поставки оружия из США в Украину недостаточны.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужно около 50 западных РСЗО , чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

9 августа заместитель главы Пентагона Колин Каль сообщил, что Украина получила достаточно систем РСЗО HIMARS.

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