За нарушение штраф или запрет на въезд. Что разрешено, а что запрещено перевозить через польскую и украинскую границу 25 мая, 18:08 Что можно перевозить через польскую и украинскую границы (Фото:stadtratte/depositphotos)

Через польскую и украинскую границы можно перевозить различные виды товаров и предметов, с учетом соответствующих правил и ограничений.

Если вы собираетесь выезжать из Польши в Украину или пересекать границу в обратном направлении, важно ознакомиться с правилами перевозки личных вещей между этими странами. Многие украинцы принимают решение вернуться на родину после победы Украины на некоторых направлениях и деоккупации многих украинских территорий.

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Очевидно, что прожив несколько месяцев вдали от дома, украинцы уже имеют определенный быт и приобретенные вещи. Поэтому важно ознакомиться с правилами ввоза личных вещей и товаров гражданами на территорию Украины, а также в обратном направлении, особенно для тех, кто планирует пересечь украинско-польскую границу.

Общие правила перевозки личных вещей при въезде в Украину

При въезде в Украину граждане могут перемещать личные вещи в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, и эти вещи не подлежат налогообложению таможенными платежами. Личные вещи освобождаются от официального контроля и не требуют письменной декларации. За исключением случаев, когда гражданин желает сам заполнить декларацию или если таможня требует письменного декларирования.

Однако, если вы везете с собой подарки, стоит помнить, что без налогообложения одно лицо может ввезти в Украину товары, общий вес которых не превышает 50 кг или общая фактурная стоимость не превышает 500 евро. То есть, если совокупный вес или стоимость товаров превышает эти лимиты, могут применяться таможенные платежи или другие таможенные ограничения.

Что можно и запрещено ввозить в Украину

Можно ввозить:

личную одежду, белье и обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в пользовании;

вещи личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, которое обеспечивает потребности одного человека на период поездки ( это составляет 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов);

это составляет 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов); личные украшения, в том числе изготовленные из драгоценных металлов и камней;

обычные и/или прогулочные детские коляски ( их количество должно равняться количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей разрешается ввозить не более одной штуки);

их количество должно равняться количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей разрешается ввозить не более одной штуки); изделия медицинского назначения для индивидуального пользования, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля ( например, кресло для лиц с инвалидностью);

например, кресло для лиц с инвалидностью); индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

музыкальные инструменты ( не более двух штук);

не более двух штук); сотовые телефоны ( не более двух штук);

не более двух штук); переносные персональные компьютеры ( до 2 штук), а также принадлежности и периферийное оборудование к ним;

до 2 штук), а также принадлежности и периферийное оборудование к ним; спортивное снаряжение, в частности, велосипед, предназначенный для использования одним лицом.

Запрещено ввозить в Украину печатные и видеоматериалы, пропагандирующие насилие и войну, наркотические, психотропные, взрывоопасные и ядовитые вещества.

Что можно и чего нельзя ввозить в Польшу через границу

Въезжая в Польшу, вы без проблем сможете провезти:

фрукты и овощи ( за исключением картофеля), мед, макароны, пищевые добавки, приправы, выпечку, кондитерские изделия — норма перевозки этих продуктов составляет до 2 кг на человека;

за исключением картофеля), мед, макароны, пищевые добавки, приправы, выпечку, кондитерские изделия — норма перевозки этих продуктов составляет до 2 кг на человека; замороженную или свежую рыбу ( очищенную от внутренностей), а также морепродукты — до 20 кг;

очищенную от внутренностей), а также морепродукты — до 20 кг; чай ( до 100 г) и кофе ( до 500 г);

до 100 г) и кофе до 500 г); можно ввозить конфеты и кондитерские изделия но не более 2 кг;



пиво — до 6 л, вино — до 4 л, алкогольные напитки крепостью выше 22% - до 1 л, алкогольные напитки средней крепости ( содержание спирта менее 22%) — до 2 л;

содержание спирта менее 22%) — до 2 л; две пачки сигарет или 50 г табака для курения, 10 сигар или 10 мл жидкости для электронных сигар.

Категорически запрещено ввозить в Польшу любые молочные и мясные изделия, в том числе:

йогурты;

сыры;

масло;

консервы;

сало.

Исключение составляют лишь продукты с содержанием молока и мяса из рациона детского питания или предназначенные для кормления путешествующего с вами домашнего любимца, но таких продуктов должно быть не более 2 кг.

Также запрещено перевозить оружие, взрывчатые, радиоактивные, химические и токсичные вещества, порнографические материалы, наркотики, животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также полученную от них продукцию.