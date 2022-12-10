Бабченко: Оккупант должен страдать. Ему должно быть плохо. Дождь, вы поняли? 10 декабря, 12:22 Российские мобилизованные на Донбассе (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

Призывая помочь со снабжением мобилизованных россиян, сотрудники телеканала Дождь повышали боеспособность армии оккупанта. А когда их лишили лицензий на вещание в странах Балтии, впали в истерику, пишет в своей колонке журналист Аркадий Бабченко.



Моральный дух любой армии зависит от материального обеспечения, отметил он.

«Обеспечьте армию самой лучшей техникой, но начните ее кормить червивой кониной — она перестанет воевать. Обеспечьте ее численным преимуществом, но бросьте в залитые по колено водой окопы зимой без берцев и нормальной формы — она перестанет воевать. Отберите у армии возможность посидеть в тепле в осеннюю грязь по колено — и ее способность вести боевые действия сильно снизится. Да просто отберите у бойца возможность зарядить телефон — и его дух уже начнет падать», — написал Бабченко.

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История знает случай сдачи в плен 300-тысячной группировки, которая с точки зрения обеспечения вооружением вести боевые действия еще могла, но изнывала от голода и холода. Речь об армии Паулюса под Сталинградом в 1943 году.

«Оккупант должен страдать. Ему должно быть плохо. Его должен изводить холод. Ему должно быть нечего жрать. У него должна быть экзема по всем рукам от голодухи, мороза, недостатка витаминов и грязи. У него не должно быть бани. У него должны быть вши. У него должна быть стрептодермия и дизентерия. Он должен ненавидеть всех и вся. Своих командиров. Свое командование. Своих сослуживцев. Своего товарища, который рядом. Не доверять никому. Армия оккупанта должна быть не единым механизмом, а атомизированной группой ненавидящих друг друга животных. Он должен думать не о том, как захватить город, а о том, как вырвать себе жратвы и теплой тряпки на гниющие ноги», — утверждает колумнист.

По его словам, заявление ведущего телеканала Дождь Алексея Коростелева о необходимости помогать со снабжением воюющим против Украины мобилизованным российским военным, — это призыв повысить боеспособность армии оккупанта.

«Так вот, Дождь. Вы, наверное, уже поняли, к чему я веду, да? Вы не просто своими репортажами решали вопрос обеспечения „наших несчастных мальчиков“ носочками-платочками-одеялками. Нет. Вы занимались материальным обеспечением захватнической террористической армии, повышая ее морально-боевой дух для продолжения ведения агрессивной захватнической войны и убийства людей в их городах», — подчеркнул Бабченко.

Он также напомнил о плаче в соцсетях основательницы Дождя Натальи Синдеевой, извинявшейся за увольнение Коростелева.

«Потом все вечно заканчивается слезами. Ах, простите меня, ах, Леша, вернись, ах, произошла чудовищная ошибка, ах, не хочу уезжать из Риги, тут так по-домашнему. Ах, за что нам Шенген отняли, ах, кругом русофобия и фашизм. Причем, слез и извинений хватает только на Лешу. На Украину — как не было, так и нет», — подытожил журналист.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.

После скандала с Коростелевым латвийский Нацсовет по электронным СМИ аннулировал лицензию Дождя на вещание. Аналогичное решение приняли в Литве и Эстонии.