Бабченко: Оккупант должен страдать. Ему должно быть плохо. Дождь, вы поняли?

10 декабря, 12:22
Поделиться:
Российские мобилизованные на Донбассе (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

Российские мобилизованные на Донбассе (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

Призывая помочь со снабжением мобилизованных россиян, сотрудники телеканала Дождь повышали боеспособность армии оккупанта. А когда их лишили лицензий на вещание в странах Балтии, впали в истерику, пишет в своей колонке журналист Аркадий Бабченко.

Моральный дух любой армии зависит от материального обеспечения, отметил он.

«Обеспечьте армию самой лучшей техникой, но начните ее кормить червивой кониной — она перестанет воевать. Обеспечьте ее численным преимуществом, но бросьте в залитые по колено водой окопы зимой без берцев и нормальной формы — она перестанет воевать. Отберите у армии возможность посидеть в тепле в осеннюю грязь по колено — и ее способность вести боевые действия сильно снизится. Да просто отберите у бойца возможность зарядить телефон — и его дух уже начнет падать», — написал Бабченко.

Видео дня

История знает случай сдачи в плен 300-тысячной группировки, которая с точки зрения обеспечения вооружением вести боевые действия еще могла, но изнывала от голода и холода. Речь об армии Паулюса под Сталинградом в 1943 году.

Читайте также:

Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в декабре решил аннулировать лицензию на вещание телеканала Дождь (Фото:Reuters) «Извините, ребята, вы не изменились». Латвийский медиаменеджер — о канале Дождь и о том, как в его стране ведут себя российские журналисты

«Оккупант должен страдать. Ему должно быть плохо. Его должен изводить холод. Ему должно быть нечего жрать. У него должна быть экзема по всем рукам от голодухи, мороза, недостатка витаминов и грязи. У него не должно быть бани. У него должны быть вши. У него должна быть стрептодермия и дизентерия. Он должен ненавидеть всех и вся. Своих командиров. Свое командование. Своих сослуживцев. Своего товарища, который рядом. Не доверять никому. Армия оккупанта должна быть не единым механизмом, а атомизированной группой ненавидящих друг друга животных. Он должен думать не о том, как захватить город, а о том, как вырвать себе жратвы и теплой тряпки на гниющие ноги», — утверждает колумнист.

По его словам, заявление ведущего телеканала Дождь Алексея Коростелева о необходимости помогать со снабжением воюющим против Украины мобилизованным российским военным, — это призыв повысить боеспособность армии оккупанта.

«Так вот, Дождь. Вы, наверное, уже поняли, к чему я веду, да? Вы не просто своими репортажами решали вопрос обеспечения „наших несчастных мальчиков“ носочками-платочками-одеялками. Нет. Вы занимались материальным обеспечением захватнической террористической армии, повышая ее морально-боевой дух для продолжения ведения агрессивной захватнической войны и убийства людей в их городах», — подчеркнул Бабченко.

Он также напомнил о плаче в соцсетях основательницы Дождя Натальи Синдеевой, извинявшейся за увольнение Коростелева.

Читайте также:
Оксана Соколова
Оксана Соколова
Синдеева «в домике». О чем говорит скандал вокруг телеканала Дождь

«Потом все вечно заканчивается слезами. Ах, простите меня, ах, Леша, вернись, ах, произошла чудовищная ошибка, ах, не хочу уезжать из Риги, тут так по-домашнему. Ах, за что нам Шенген отняли, ах, кругом русофобия и фашизм. Причем, слез и извинений хватает только на Лешу. На Украину — как не было, так и нет», — подытожил журналист.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.

После скандала с Коростелевым латвийский Нацсовет по электронным СМИ аннулировал лицензию Дождя на вещание. Аналогичное решение приняли в Литве и Эстонии.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Страны Балтии Аркадий Бабченко Лицензия Телеканал Дождь Мнение колумниста НВ Война России против Украины мобилизация в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X