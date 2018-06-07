Они все умрут. Что на самом деле сказал замминистра Линчевский об онкобольных

В выступлении Линчевского речь шла о том, что онкобольных нужно направлять на лечение за границу, так как это их единственный шанс на продление жизни

В начале июня в Украине разгорелся скандал вокруг слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных, которых Минздрав отправляет лечиться за рубежом.

НВ рассказывает, как проинтерпретировали слова Линчевского и что он на самом деле имел в виду.

Они все умрут

Возмущение в статье Онкологического портала, опубликованной 2 июня, выражается по поводу слов Линчевского о том, что больные онкологическими заболеваниями, которым делают трансплантацию костного мозга за границей, все равно умрут.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Эти проблемы.. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал заместитель главы Минздрава во время рассмотрения в Счетной палате результатов аудита эффективности использования средств на лечение украинцев за рубежом.

Автор статьи на Онкологическом портале Украины интерпретирует слова Линчевского как то, что чиновник якобы дает понять, что средства на лечение граждан Украины за рубежом выделять нецелесообразно, потому что они все равно умрут.

Эту интерпретацию слов замминистра уже 3 июня прокомментировали в Минздраве, выразив обеспокоенность из-за активного распространения вырванных из контекста "плодотворного диалога" этого ведомства со Счетной палатой отдельных отрывков выступления Линчевского.

В заявлении Минздрава говорится, что заместитель министра приносит извинения за эмоциональные выражения во время своего доклада. Кроме того, подчеркивается, что все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, поэтому 75% случаев с ремиссией для нее - это хороший результат.

Дисциплинарное производство

4 июня пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил на своей странице в Facebook, что тот дал указание изучить распространенную в СМИ информацию о выражениях Линчевского.

"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людях действительно имели место - ему точно не поздоровится", - добавил Рябчук.

Первое заседание дисциплинарной комиссии состоялось 7 июня, ее члены прослушали полное выступление Линчевского и приняли решение направить его на рассмотрение в Национальный институт судебной экспертизы, сообщили в Минздраве. Следующее заседание дисциплинарной комиссии должно состояться 11 июня.

О чем говорил Линчевский

4 июня Александр Линчевский объяснил на брифинге, что он вовсе не говорил о том, что граждан Украины не нужно лечить за границей.

То, что неэффективно и неэкономно расходуются средства Минздрава, так как 25% пациентов, которые едут на трансплантацию за рубеж, умирают, по его словам, говорили другие участники дискуссии в Счетной палате.

"Наша позиция (Минздрава – ред.) такова: независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести, даже если предложенное лечение может только продлить жизнь,… надо использовать все шансы", - подчеркнул Линчевский.

7 июня фрагменты аудиозаписи дискуссии в Счетной палате, опубликовала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. В опубликованных материалах говорится, что сама дискуссия происходила 15 мая 2018 года

Из этой аудиозаписи видно, что о том, что 43 человека или 25% отправленных за границу пациентов умерли, в контексте неэффективности такого лечения говорит член Счетной палаты Украины Василий Невидомый.

В то же время, Линчевский говорит о том, что 75% пациентов этой программы живут после лечения за границей от года до пяти лет, а иногда и дольше, и ее целью является дать шанс человеку прожить "немного дольше". Он отмечает, что в Украине эти 100 пациентов "гарантировано умрут".

Супрун также приводит фрагмент заявления народного депутата Ольги Богомолец, которая говорит, что лечение за границей - это демонстрация государством своей собственной неспособности. Богомолец подчеркивает, что украинские врачи способны делать трансплантации и им не хватает для этого лишь документов. В ответ Линчевский заявляет, что украинские врачи не делали трансплантаций от неродственных доноров. "Украинские врачи никогда этого не делали, они не имеют такого опыта", - подчеркивает Линчевский, отмечая, что это образовательная проблема и закон или приказ ее не решат.

НВ