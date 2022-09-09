Возвращение домой. Что и сколько можно ввозить в Украину из-за границы 9 сентября, 12:06 По общему правилу, личные вещи не декларируются письменно (Фото:Государственная таможенная служба Украины / Facebook)

Государственная таможенная служба Украины опубликовала правила перемещения личных вещей при въезде в Украину.

Облагаются ли налогом личные вещи

Личные вещи, перемещаемые гражданами через таможенную границу Украины возле ручной клади, сопровождаемого и не сопровождаемого багажа:

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не облагаются таможенными платежами;

освобождаются от проведения мер официального контроля.

Как отметили пограничники, по общему правилу личные вещи не декларируются письменно. Однако по желанию гражданин может задекларировать свои личные вещи грамотно. Кроме того, листовую декларацию необходимо обязательно подать, если этого требует должностное лицо таможни.

Что считается личными вещами граждан

Перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, регламентирован Таможенным кодексом Украины. В частности, к наиболее распространенным позициям среди личных вещей относят:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека в период путешествия; 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов;

одежда, белье, обувь, имеющие сугубо индивидуальный характер, предназначены исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в употреблении;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

переносные музыкальные инструменты в количестве менее двух штук;

сотовые ( мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры;

переносные персональные компьютеры в количестве менее двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;

лекарственные средства ( в порядке и объемах, определенных Кабмином);

обычные и/или прогулочные коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей — в количестве не более одной штуки;

одно кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, которое пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица — в количестве не более одной штуки;

спортивное снаряжение, в том числе велосипед, предназначено для использования одним лицом.

Сколько подарков можно ввезти без налогообложения

Если, кроме личных речей, лица перемещают какие-то приобретенные за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения один человек может ввезти в Украину товары:

общий вес которых не превышает 50 кг

или

общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

Напомним, в случае утери паспорта документ можно восстановить. Как это сделать во время войны, читайте здесь.

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