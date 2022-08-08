Отрицательные тенденции. На какие группы могут разделиться украинцы после войны — социолог Паниотто

8 августа, 18:25
Люди садятся на поезд в Днепр и Львов, эвакуируясь из Покровска Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Люди садятся на поезд в Днепр и Львов, эвакуируясь из Покровска Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ рассказал, на какие группы могут разделиться украинцы после войны с Россией.

«Что касается негативных тенденций, то может появиться новая основа для социальной дифференциации и социальной напряженности, где гражданин был во время войны и что делал. В частности, это новые для нас большие социальные категории населения — те, кто воевал, те, кто был в Украине, выехавшие из Украины и те, кто был на оккупированной территории», — сказал Паниотто в интервью НВ.

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По словам социолога, опасно «клеймить» беженцев, находящихся сейчас за границей, «потому что Украине очень важно их вернуть, а негативное отношение к ним может быть одним из препятствий к возвращению домой».

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и обеспечивает защиту базовых прав украинцев в других странах.

По словам вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, статус временной защиты для украинцев в Евросоюзе будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Беженцы Украина-Россия Интервью НВ Украинские военные КМИС Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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