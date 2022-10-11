«Скажут, что это наша частная армия». Филатов рассказал, что помогло бы в защите городов от воздушных атак РФ, но инициировать этого не будет 11 октября, 13:18 Эксклюзив НВ Городской голова Днепра Борис Филатов (Фото:Борис Филатов / Facebook)

Городской голова Днепра Борис Филатов поддерживает идею создания в городах добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО), которые бы «слушали небо» и выявляли российские дроны-камикадзе. Однако, отметил он в эфире Радио НВ, инициировать их создание не будет.

«Я думал в этом направлении, но я не буду этого предлагать нашим властям. Знаете, как говорили в советской армии, инициатива наказуема исполнением. Я помню, как Днепр стоял как форпост нашей независимости в феврале. Мы не будем сейчас тратить время и на историю с лишением гражданства [председателя Штаба обороны Днепра] Геннадия Корбана. Как нас только не упрекали после этого? История с днепровским ДФТО, которые мы создали в первые дни войны. Потом стали говорить, что это наша частная армия. Я не хочу эту иррациональную историю транслировать. Но я понимаю: если я выйду с такой инициативой, в меня будут тыкать пальцами», — отметил Филатов.

Видео дня

Центральные власти, по мнению мэра Днепра, должны взять эту инициативу на себя, а реализацией займутся на местах.

Массированный обстрел Украины 10 октября обошелся России в полмиллиарда долларов. За сутки было выпущено 84 крылатых ракеты и 13 дронов-камикадзе.

Инфографика: НВ

Оккупанты попали в 11 важных инфраструктурных объектов. Погибли по меньшей мере 19 человек, 105 получили ранения.

Утром 11 октября началась новая атака России с воздуха. Украинская ПВО сбила не менее четырех ракет и восемь вражеских дронов.