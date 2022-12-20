Гайдай рассказал, что усложняет продвижение ВСУ в Луганской области 20 декабря, 11:13 Продвижение ВСУ в Луганской области значительно усложняет заминированная территория (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупанты заминировали большие мосты, трассы и все лесополосы. Это значительно усложняет продвижение украинских сил.

Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Все эти укрепленные участки достаточно сложно пройти, поэтому в Луганской области каждый метр нашим силам обороны дается очень тяжело, но все равно они понемногу продвигаются вперед», — отметил он.

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По словам главы ОВА, оккупанты минируют территории вручную или дистанционно. Они используют, в частности, пластиковые мины, на которые не реагирует металлоискатель.

Гайдай рассказал, что русские командиры бросают вперед свои подразделения, если даже впереди минное поле, после чего им уже могут идти дальше следующие подразделения.

Кроме того, оккупанты пытаются проводить небольшие контрнаступления, но все они неудачны, в частности, со стороны Дибровы и Стельмаховки. Кроме того, россияне постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии освобожденные села, в частности, Макеевку и Невское.

Он отметил, что украинские силы обороны закрепились в направлении Белогоровки, хотя там продолжаются круглосуточные обстрелы.

Гайдай добавил, из-за низкой температуры примерзла земля, в результате чего в ближайшее время в Луганской области активизируются боевые действия.

