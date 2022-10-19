Глава ОВА сообщил, что мешает дальнейшему освобождению Луганской области 19 октября, 11:03 В Луганской области оккупанты разместили силы и технику, которые отступили из Харьковской области (Фото:Генштаб)

В Луганскую область оккупанты стянули силы и технику, которые отступали из Харьковской области, поэтому деоккупация региона усложняется.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Очень много техники они подтянули. Мы увидели, что минируют все подъездные дороги — в Сватово, в Кременную. Некоторые мосты подорвали, в небольших населенных пунктах. Чтобы сделать невозможным наступление ВСУ», — отметил он.

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По словам Гайдая, ВСУ разработали четкий план освобождения региона и они его придерживаются.

«Каждый метр земли Луганской области дается очень дорого для нас, наших защитников… Но я уверен, что деоккупация будет продолжаться», — подчеркнул глава ОВА.

16 октября Гайдай заявил, что российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минируют дороги в направлении Сватово и Кременной.

Накануне он сообщал, что российские оккупанты перебросили в Луганскую область много техники и мобилизованных.