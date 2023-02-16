Что мешает РФ развернуть крупное наступление и о чем (не) скажет Путин в обращении к Федеральному собранию — прогноз ISW 16 февраля, 08:55 Украинский танкист в районе Бахмута, 14 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Евхении Августии)

Неспособность России быстро восстановить свои механизированные силы — в частности из-за огромных потерь танков — значительно ограничивает возможности ее наступлений, тогда как упорство ВСУ под Бахмутом вновь лишает Владимира Путина повода заявить даже о минимальных «победах».

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 15 февраля.

Крайне затратная для России военная кампания, вероятно, значительно истощила российские резервы техники и живой силы, необходимые для успешного крупномасштабного наступления на востоке Украины. Подобное мнение, которое согласуется с оценками ISW, выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью ВВС. По его словам, Британия не видит, чтобы россияне сосредоточили достаточно сплоченный массив сил, «чтобы прорваться в большом наступлении», и пытаются продвинуться на Донбассе «огромной ценой». По оценке Уоллеса, Россия задействовала в Украине до 97% своей армии, а ее боеспособность снизилась на 40% из-за истощения войск «почти на уровне Первой мировой войны», из-за чего продвижение сил России после атак «человеческими волнами» измеряется в метрах. Аналитики Института также полагают, что армия РФ нуждается в существенном восстановлении, прежде чем она могла бы вести эффективную маневренную войну. Наблюдения Уоллеса же свидетельствуют об отсутствии у России незадействованных боеспособных резервов, которые могли бы вести масштабное наступление.

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Неспособность России восстановить свои механизированные силы в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает ее возможности вести маневренную войну. Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что Россия потеряла около 50% своих новейших танков Т-72Б и Т-72Б3М и множество танков Т-80, что вынудило войска РФ полагаться на более старую технику. По словам Уоллеса, две трети российских танков уничтожены или непригодны для использования. Британская разведка полагает, что неспособность военно-промышленного производства РФ обеспечить долгосрочные потребности Кремля становится «критическим недостатком» для РФ. В норвежской разведке полагают, что хотя Россия по-прежнему способна производить большое количество стрелкового оружия, а также ракеты и танки, для ее ВПК будет все более сложно компенсировать последствия западных санкций. А открытие новых производственных линий, найм и обучение рабочих для них потребует от РФ времени и значительных усилий. Некоторые российские оборонные предприятия продолжают жаловаться на нехватку персонала для поддержания интенсивного темпа работ, пишет ISW, тогда как российские провоенные блоггеры указывают на проблемы с производством танков, призывая немедленно найти способы их решить — путем модернизации производства и набора персонала. Однако подобные меры вряд ли увеличат возможности российской оборонной промышленности для быстрого и масштабного производства танков — и это определенно не будет сделано достаточно вовремя, чтобы повлиять на исход текущего российского наступления либо украинского контрнаступления, если оно начнется в ближайшие месяцы.



Своевременное предоставление Западом танков и бронированных машин Украине еще больше снизит способность России вести механизированные боевые действия. Для Украины, вероятно, по-прежнему сохраняется временное окно, чтобы начать широкомасштабное контрнаступление в течение следующих нескольких месяцев, однако ее способность сделать это во многом зависит от скорости и масштабов, с которыми Запад предоставит необходимую бронетехнику.

В ISW полагают, что в своем обращении к Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин вряд ли объявит о новой волне мобилизации либо других эскалационных мерах. Аналитики напоминают, что Путин уже несколько раз откладывал эту ежегодную речь, предусмотренную конституцией РФ — вероятно, в надежде приурочить выступление к масштабным победам России в Украине. Однако диктатор так и не смог этого сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне растущей критики того, как Кремль ведет войну. В ISW полагают, что теперь Путин приурочит обращение к первой годовщину нелегитимного «признания» Россией «Л/ДНР» и представит как достижение РФ меры по «интеграции» оккупированных территорий.

Российские военные неудачи в Украине продолжают лишать Путина возможности представить российской публике «военные успехи». ISW подчеркивает, что оккупанты не добились значительных оперативных успехов в Украине с момента захвата Северодонецка в июле 2022 года. С тех пор украинские силы освободили почти 18 тыс. кв. км территории. Не оправдался и расчет Путина хотя бы на тактический успех в районе Бахмута: с 4 июля российские войска завоевали здесь лишь около 500 кв. км, неся при этом непомерные потери. «Путин мог бы объявить о начале следующей волны мобилизации, хотя большинство индикаторов и оценок свидетельствует о том, что в данный момент он не будет этого делать», — отмечают в ISW. Там напоминают, что отсутствие крупных незадействованных резервов, вероятно, помешает Путину объявить о начале какой-либо совершенно новой масштабной наступательной операции. Упорство Украины в обороне Бахмута, даже ценой жизней украинских военных и техники ВСУ, мешает Путину заявить хотя бы о захвате этого города в годовщину начала вторжения — заявление, которое могло бы подпитать ожидания российской общественности и намерения Кремля потребовать от нее еще больших жертв.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают наступательные действия северо-западнее Сватово и на рубеже Сватово — Кременная;



оккупанты продолжают наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и на западе Донецкой области;

российские источники предполагают, что украинские силы могли занять позиции на восточном ( левом) берегу Днепра в Херсонской области, хотя в ISW пока не обнаружили подтверждений этому утверждению;

левом) берегу Днепра в Херсонской области, хотя в ISW пока не обнаружили подтверждений этому утверждению; Кремль продолжает финансировать войну в Украине из региональных бюджетов;

правительство РФ продолжает попытки интегрировать оккупированные территории в российские структуры;

Кремль продолжает прилагать усилия по цензуре и подавлению инакомыслия с помощью тактики запугивания общества ( спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила нереализуемую идею помечать в Телеграме « враждебные» для России каналы);

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила нереализуемую идею помечать в Телеграме враждебные» для России каналы); прокремлевские « военкоры» заявляют, что Иран и Россия обмениваются технологиями высокоточных снарядов, ракет для БПЛА и штурмовой авиации.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW