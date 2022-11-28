Глава ОВА рассказал, что мешает быстрому продвижению ВСУ в Луганской области 28 ноября, 11:11 Погода до сих пор не способствует быстрому продвижению ВСУ в Луганской области (Фото:Генштаб)

Погода все еще не способствует быстрому продвижению ВСУ в Луганской области. Однако украинские силы двигаются вперед на Сватово-Кременском направлении.



Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Отрывок ролика он опубликовал у себя в Telegram.

«Обороняем Белогоровку и шагаем вперед на Сватово-Кременском направлении. Здесь украинские военные под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского срывают планы рашистов по попыткам наступления. Рашисты продолжают строить оборонительные сооружения и подтягивать резервы», — сказал Гайдай.

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Он также призвал жителей деоккупированных территорий выехать в более безопасные места на подконтрольной Киеву территории.

«Продолжаем уговаривать людей на деоккупированных территориях покинуть села, из-за постоянных обстрелов россиян. Желающих уехать очень мало. Обеспечиваем жителей всем необходимым», — отметил глава ОВА.

На прошлой неделе Гайдай сообщал, что с приходом морозов Вооруженные силы Украины смогут дать «положительные новости» из Луганской области.