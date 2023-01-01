Повышение пенсионного возраста, новый налог и изъятие из оборота старых гривен: что меняется в Украине с января 2023 года 1 января, 06:50 Сюжет 100 грн старого образца (на фото) будут изыматься из обращения в пользу новых купюр (Фото:НБУ)

Военное положение и удар российского вторжения по украинской экономике сказались на государственном бюджете: в этом году в Украине не будут повышаться ни прожиточный минимум, ни минимальные зарплаты. Однако начиная с 1 января 2023 года украинцев ждет немало нововведений.

НВ напоминает о самых главных изменениях января и последующих месяцев 2023 года.

С 1 января 2023 года в Украине изменятся требования к выходу на пенсию — в соответствии с новыми этапами пенсионной реформы и Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Вследствие дальнейшего воплощения пенсионной реформы в 2022 году получать пенсию по достижении 60 лет смогут только те украинцы, у которых достаточно лет страхового стажа.

В 2023 году минимальная продолжительность страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет (независимо от пола) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 30 лет.

Следовательно, на пенсию по возрасту в 2023 году смогут рассчитывать:

украинцы, достигшие возраста 60 лет и имеющие более 30 лет страхового стажа;

украинцы, достигшие возраста 63 лет, и имеющие от 20 до 30 лет стажа;

украинцы, достигшие возраста 65 лет, и имеющие от 15 до 20 лет стажа.

В случае, если лицо будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, пенсия ему может быть назначена сразу после получения стажа.

Если человеку уже исполнилось 60 лет, а официального трудового стажа для ухода на пенсию недостаточно, его можно докупить. В настоящее время стоимость одного года стажа составляет около 35,4 тыс. грн. Если у человека меньше 15 лет стажа, то когда ему исполнится 65 лет, вместо пенсионных выплат он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

В дальнейшем требования для ухода на пенсию в 60 лет в Украине также будут ужесточаться. В 2020-м это было 27 лет официального трудоустройства, а в 2028-м этот предел увеличится до 35 лет.

Повысят ли пенсии в 2023 году?

С 1 января 2023 года общего повышения пенсий в Украине не будет, в течение года оно также не запланировано. С 1 декабря 2022 минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2093 грн, эта сумма в новом году останется неизменной. В этом году приоритетом номер один является финансирование армии, безопасности и обороны, поэтому в бюджете повышение пенсий не заложено.

Однако в течение года запланировано несколько изменений, которые повлияют на размер пенсий в 2023 году.

В марте 2023 года должны провести индексацию пенсий. Ожидается их повышение на 5,4%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и научным сотрудникам.

С 1 апреля 2023 г. состоится автоматический перерасчет пенсий гражданам пенсионного возраста, которые продолжают работать.

Также планируется перерасчет минимальных пенсий чернобыльцам. В 2023 году пенсии чернобыльцам будут зависеть от уровня средней зарплаты в Украине. Согласно государственному бюджету ожидается, что в 2023 году этот показатель вырастет до 18 261 грн. Если есть инвалидность 1-й группы, общий размер пенсии будет составлять 100% среднего заработка. Для лиц с 2-й группой инвалидности — не ниже 80%, а с 3-й — не менее 60%.

Дополнительные выплаты в 2023 году запланированы для тех, кто получает пенсию меньше минимальной, а также для пенсионеров с большим стажем. За каждый сверхурочный год стажа (женщины — 30 лет, мужчины — 35) доплата будет составлять 20,93 грн.

Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности:

лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, будут иметь 100% размера пенсии по возрасту;

лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;

лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Размеры пенсий из-за потери кормильца будут такими:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту;

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту.

Если речь идет о потере кормильца-военнослужащего, то размер выплат зависит от причин его смерти:

при исполнении обязанностей военной службы — 70% денежного довольствия погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, жены ( мужа) или другого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи; или 50% денежного довольствия погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи ( кроме родителей, жены или мужа);

мужа) или другого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи; или 50% денежного довольствия погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи кроме родителей, жены или мужа); если кормильец погиб из-за несчастного случая и это не связано с военной службой, то пенсия будет 30% его денежного довольствия.

Будет ли повышена минимальная зарплата и прожиточный минимум?

Нет. Из-за удара войны по экономике Украины в новом году увеличение базовых социальных показателей бюджетом не предусмотрено.

Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум в 2023 году увеличиваться не будет. В течение года его размер будет таким же, как и в декабре 2022 года.

Следовательно, размер прожиточного минимума в 2023 году составит (в расчете на месяц)

трудоспособные лица — 2684 грн;

дети в возрасте до 6 лет — 2272 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 2833;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2093 грн;

обобщенный размер прожиточного минимума — 2589 грн.

Аналогично на 2023 год не запланировано и повышение минимальной заработной платы.

С 1 января она сохранится на уровне 2022 года (последнее повышение было в октябре)

ежемесячная минимальная зарплата — 6700 грн;

почасовая минимальная зарплата — 40,46 грн.

Автоматическое продление ряда социальных выплат

В последние дни декабря Кабмин принял постановление, позволяющее продлить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых прошло во время военного положения.

Таким образом, с 1 января 2023 года будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

детей, больных тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также до 31 декабря 2023 года продлен переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Извлечение из оборота старых гривневых банкнот

С 1 января 2023 года Нацбанк Украины начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов (на фото слева).

Их будут постепенно заменять на обновленные денежные знаки (на фото справа), а именно:

монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018;

банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Инфографика: НБУ

Такое решение НБУ объясняет необходимостью повысить качество наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже довольно длительное время находятся в обращении). Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице и затратам лишнего времени при осуществлении наличных расчетов, считают в Нацбанке.

Как будет происходить постепенная замена?

С января 2023:

банки Украины не будут выдавать из касс упомянутые старые банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

Нужно ли специально обменивать « старые» гривни?

Нет, такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Даже после 1 января 2023 ими можно продолжать рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать.

В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие «серебристые» монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Новые правила оформления больничных

С 1 января 2023 года в Украине изменяются особенности оформления и расчета больничных. Это связано с тем, что вступает в силу обновленная редакция закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании, согласно которой уполномоченным органом управления по больничным теперь будет Пенсионный фонд Украины.

В Пенсионном фонде уточнили, какие нововведения в оформлении больничных будут задействованы с начала 2023 года.

Как подавать заявление-расчет для электронных больничных с 1 января 2023 года

По-прежнему для расчета выплат страхователь должен подать заявление-расчет, содержащий информацию о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Однако, начиная с 1 января 2023 года, она будет подаваться не лично, а через созданный для этого интерфейс в личном кабинете страхователя на сайте е-услуг ПФУ.

Возможность подачи заявлений без дополнительного программного обеспечения будет доступна всем работодателям.

Заявления-расчеты по бумажным листам нетрудоспособности необходимо заполнять в режиме ручного ввода данных с прикреплением сканированных копий бумажных листов нетрудоспособности.

Новые функции личного кабинета

В личном кабинете будут доступны следующие функции:

возможность поиска и пересмотра заявлений-расчетов этого страхователя согласно определенным им критериям ( период регистрации листов нетрудоспособности, тип заявления-расчета ( по электронным листам нетрудоспособности);

период регистрации листов нетрудоспособности, тип заявления-расчета по электронным листам нетрудоспособности); формирование ( редактирование) и отправка заявления-расчета в ПФУ.

При формировании заявления-расчета используется информация из электронного листа нетрудоспособности и Реестра застрахованных лиц.

Особенности оформления заявления-расчета на больничный в 2023 году

Как и раньше, по электронным и бумажным лискам нетрудоспособности будут составляться отдельные заявления-расчеты.

Максимальное количество листов нетрудоспособности в одном заявлении-расчете составит 200 штук с целью улучшения качества обслуживания и ускорения автоматизированной обработки заявлений-расчетов.

В то же время, к заявлению-расчету можно будет добавлять комментарии, объяснения и, при необходимости, сканированные копии документов, которые могут быть полезны при принятии решения о финансировании.

В то же время страхователи, которые по каким-то причинам не могут пользоваться электронным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, могут составить заявление-расчет в бумажной форме и подать его в любой отдел обслуживания граждан (сервисного центра).

Последующие изменения в оформлении субсидий

В условиях военного положения Министерство социальной политики Украины решило передать функции назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий в органы Пенсионного фонда Украины (от органов социальной защиты населения, как это было раньше).

До конца ноября 2022 продолжался подготовительный период: начисление субсидий проводили по-прежнему органы соцзащиты населения, а выплачивали соответствующие средства органы Пенсионного фонда Украины.

Начиная с 1 декабря 2022 г. за назначением жилищных субсидий и на прием граждан по этим вопросам необходимо было обращаться уже в органы Пенсионного фонда Украины независимо от прописки. Также с 1 декабря появилась возможность обратиться о предоставлении жилищной субсидии в электронной форме через веб-портал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Наконец, с 1 января 2023 именно органы Пенсионного фонда Украины будут осуществлять весь процесс по предоставлению жилищных субсидий:

прием граждан,

назначение,

начисление

выплату субсидий.

Информация о получателях жилищной субсидии будет передана Пенсионному фонду Украины.

Ожидается, что средний размер субсидии в 2023 году составит около 1800 грн в месяц.

В то же время останется возможность обращения граждан по субсидиям к:

уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета ( в соответствующей территориальной общине)

в соответствующей территориальной общине) должностным лицам центра предоставления административных услуг

через портал Дия.

«Таким образом, для граждан, уже получающих жилищную субсидию, ничего не изменится. Изменяется только орган, который в дальнейшем будет администрировать предоставление жилищных субсидий. Граждане по-прежнему будут получать соответствующие средства на свой банковский счет или через почтовое отделение», — отметили в Минсоцполитике.

Там также напомнили, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг анализируется только при назначении жилищной субсидии. Для домохозяйств, которым жилищная субсидия уже назначена до окончания отопительного сезона (апрель 2023 года) наличие задолженности будет учитываться при назначении жилищной субсидии на следующий период в мае 2023 года.

Новый налог на земельные паи

С 1 января 2023 года украинцам, не передавшим свою землю в аренду, придется уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНО) в размере около 6000 грн за пай (оценка Андрея Мартына, старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ КМУ). Тем, кто имеет официальный договор аренды своего участка, платить не нужно: платить сумму должен арендатор.

Понятие минимального налогового обязательства для пользователей сельскохозяйственных угодий было введено с 1 января 2022 года. По итогам 2022 г. владельцы и пользователи сельскохозяйственных земель были обязаны подавать приложение с расчетом общего МНО в составе соответствующей налоговой декларации за налоговый (отчетный) год. Подробную формулу его расчета можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Уплата налога начнется именно с 2023 года.

За 2022 и 2023 МНО не будет оплачиваться только за земельные участки, которые расположены на оккупированных территориях или территориях, где ведутся или велись боевые действия. Также не нужно платить за участки, засоренные взрывоопасными предметами или на которых размещены фортификационные сооружения.

МНО было введено для преодоления теневого рынка использования сельскохозяйственных земель. Речь идет о попытке избежать случаев использования земельных участков, когда доходы, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, скрываются и облагаются налогом не в полной мере. А работники, задействованные на сельскохозяйственных работах, оформлены неофициально, или оформлены на заниженные (минимизированные) размеры официальной заработной платы, способствующей уклонению от налогообложения налогом на доходы физических лиц.

Тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на воду в 2023 году

В конце декабря национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотводу на 2023 году в два этапа:

с 1 января по 30 июня 2023 года — тариф ориентировочно в среднем вырастет на 10% ( в зависимости от региона, иногда до 30%: так, тарифы столичного Киевводоканала вырастут на 25% — с действующих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн с января).

в зависимости от региона, иногда до 30%: так, тарифы столичного Киевводоканала вырастут на 25% — с действующих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн с января). с 1 июля 2023 — цену определят дополнительно с корректировкой тарифов относительно актуализированных на тот момент данных;

Соответствующее решение было принято для 32 водоканалов 27 декабря.

Тарифы на свет в 2023 году

В конце октября правительство приняло постановление, которое через механизм специальных обязанностей для энергетических компаний позволяет оставить цены на электроэнергию на нынешнем уровне.

Нынешние цены на электропотребление будут действовать по крайней мере до 31 марта 2023 года. Индивидуальные бытовые потребители платят:

1,44 грн/кВт час при потреблении до 250 кВт час в месяц

1,68 грн/кВт час — более 250 кВтч в месяц.

Коллективные бытовые потребители платят 1,68 грн/кВт час независимо от объема потребления.

После марта 2023 г. Кабмин может принять решение о продолжении фиксации цен на электроэнергию, однако может и отменить его

Тарифы на отопление и газ в 2023 году.

До завершения отопительного периода тарифы на газ и теплоснабжение в Украине, скорее всего, останутся фиксированными.

Впрочем, с апреля 2023 года, после завершения холодов, тарифы могут быть пересмотрены, предположил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцев.

В этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году «Нафтогаз» установил цену на уровне 7,96 гривни за кубометр газа, тогда как в прошлом году это было 6,33 грн за кубометр.

Дальнейший переход на электронный документооборот

С 1 января 2023 года статистическая и финансовая отчетность должна подаваться исключительно в электронной форме — такое требование содержится в законе Об официальной статистике, который вступает в силу.

Нормы этого закона и соответствующие требования распространяются на:

производителей официальной статистики и их работников, а также работников, участвующих в их имени на постоянной или временной основе в проведении статистических наблюдений;

другие государственные органы, проводящие статистические наблюдения и распорядители административных данных;

респондентов:

ФЛП;

юрлиц;

обособленные подразделения юрлиц, расположенные на территории Украины;

обособленные подразделения юрлиц Украины, расположенные за границей;

физлиц независимо от гражданства, находящихся на территории Украины, группы таких лиц;

физлиц — граждан Украины, находящихся за границей, группы таких лиц;

пользователей официальной государственной статистической информации;

Национальный совет по статистике.

Полный запрет тонких пластиковых пакетов

С начала года вступают в силу дальнейшие нормы закона, ограничивающего использование пластиковых пакетов на территории Украины.

С 1 января 2023 г. будет введен полный запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются как первичная упаковка для льда, сыпучих продуктов, мяса, свежей рыбы, а также продуктов из них.

К этому времени торговые сети и производители должны ввести альтернативу, например биоразлагаемые пакеты из крахмала или бумаги. Остальные виды пластиковых пакетов толщиной менее 50 микрометров запретят.

Пакеты толщиной более 50 микрометров по-прежнему будет позволено продавать по ценам, определенным Кабмином. Эти цены начали действовать с 1 февраля 2022 года и таковы:

2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

За нарушение требований закона предусмотрены штрафы, в том числе с марта 2022 года они были повышены:

за распространение тонких, сверхтонких и оксоразлагаемых пакетов придется заплатить штраф в размере от 8,5 до 17 тыс. грн.

за повторное нарушение в течение трех лет — от 17 до 34 тыс. грн.

Отмена ВНО в традиционном формате

Министерство образования и науки не планирует отказываться от ВНО, однако провести его в 2023 году в традиционном формате при текущих условиях будет невозможно, признал в комментарии Освіта.ua генеральный директор директората профессионального высшего и высшего образования МОН Олег Шаров.

«Невозможно, прежде всего, по вопросам безопасности. Остаются проблемы с логистикой. Практически невозможно отправить пакеты с бумажными заданиями специальной почтой во все уголки Украины и за границу, а затем вернуть бланки задач таким же образом», — отметил Шаров, отметив также проблему надлежащего финансирования.

Поэтому, вероятнее всего, абитуриентов в 2023 году снова ожидает национальный мультипредметный тест (НМТ).

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые должны нормировать этот вопрос, напоминает в другом материале портал Освіта.ua. Один из них правительственный и содержит предложения МОН (8228−1), еще два — депутатские: 8228 (авторы — Лариса Билозир и другие) и 8228−2 (авторы — глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак с коллегами).

Авторы первых двух предлагают отдать все решения по усмотрению Министерства образования, как было и в прошлом году. Вместо этого авторы последнего (законопроект Бабака) пытаются детально расписать уже в законе, как должен проходить национальный мультипредметный тест. В случае принятия именно этого законопроекта, Министерству образования придется придерживаться уже прописанных в документе механизмов.

А вот государственной итоговой аттестации в этом году не будет. Это определено во всех трех законопроектах.

Повышение тарифов Новой Почты

С 1 января 2023 вступят в силу новые тарифы на услуги Новой почты. В компании объясняют такую необходимость скачками цен на топливо и прочими затратами. «Новая почта за свой счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и выдают посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты», — напоминают в компании.

Основные обновления цен Новой почты на 2023 год будут следующими:

1. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

2. Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

до 2 кг — 50 грн ( было 40 грн)

было 40 грн) до 10 кг — 80 грн

до 30 кг — 120 грн



3. Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн



4. Доплата за доставку/забор курьером

для отправок до 30 кг: +35 грн к тарифу

за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг: +100 грн к тарифу.



5. Отменена дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении. Теперь она будет бесплатной, раньше это стоило 20 грн.

6. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.