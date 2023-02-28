Конец налоговой амнистии и рост пенсии на 20%. Что изменится для украинцев в марте

28 февраля, 09:03
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Женщина проходит мимо укрытия на улице Херсона (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Женщина проходит мимо укрытия на улице Херсона (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

NV рассказывает о главных изменениях, которые ждут украинцев в марте.

Пенсии вырастут на 20% в результате индексации

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий, в результате которой все украинские пенсионеры получат повышение выплат.

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Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович. Она пояснила, что по закону предусмотрено, что индексация пенсий не касается лиц, получающих пенсию ниже минимальной. Однако в этом году, в связи с войной и инфляцией, перерасчет пенсий будет проведен для всех пенсионеров, в том числе военных.

Размер повышения будет рассчитываться индивидуально.

В среднем повышение пенсий в Украине составит 400-700 гривен. Оно будет касаться около 10 млн человек. Процент будут считать от суммы пенсии без учета надбавок (доплаты за возраст, стаж и т.п.). То есть, чем больше размер пенсии, тем больше будет доплата.

В рамках индексации пенсий в Украине максимальное увеличение выплаты запланировано в размере 1,5 тысячи гривен. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об индексации пенсий, опубликованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Насколько украинцам повысят пенсию в 2023 году

  • Пенсия 1920 грн (минимальная пенсия) вырастет на 384 грн;
  • пенсия 2100 грн - на 420 грн;
  • пенсия 3000 грн - на 600 грн;
  • пенсия 3500 грн - на 700 грн;
  • пенсия 4000 грн - на 800 грн;
  • пенсия 5000 грн - на 1000 грн;
  • пенсия 7500 грн - на 1500 грн.

Также в документе указано, что для пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, минимальный размер повышения составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначили пенсию раньше.

1 марта истекает срок действия налоговой амнистии

1 марта истекает продленный Верховной Радой в августе срок действия налоговой амнистии — возможности легализовать доходы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

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По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 13 февраля 2023 года в рамках налоговой амнистии было задекларировано 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 379,5 млн гривен.

За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн грн.

Из задекларированных в рамках налоговой амнистии активов гражданин должен был уплатить сбор:

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  • 5% стоимости валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;
  • 9% стоимости валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за границей;
  • 2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций Украины.

Вместе с декларацией следовало также представить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

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В случае уплаты необходимых сборов государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Контролирующие органы не будут проверять источники получения декларантом доходов, за счет которых были получены/приобретены задекларированные активы. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в единовременных добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Изменения правил пребывания украинцев в Польше

Изменения правил для украинских беженцев в Польше изложены в поправках к спецзакону. Эти поправки одобрены нижней палатой парламента Сейма, теперь принять их должна верхняя палата парламента — Сенат и подписать президент. После этого закон вступит в силу.

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С марта для украинских беженцев в Польше, желающих там остаться, станет обязательным получение статуса PESEL UKR в течение 30 дней.

Этот статус позволяет украинцам получать в Польше социальную помощь, медицинские услуги, позволяет трудоустроиться и учиться в Польше.

Ранее украинцы, приезжавшие в Польшу, могли оформлять PESEL UKR по желанию в течение 90 дней со дня пересечения границы.

С 1 марта, если украинец будет выезжать за пределы Польши больше, чем на 30 дней, статус PESEL UKR отменяется и прекращаются все выплаты. По возвращении в Польшу можно будет восстановить статус PESEL UKR и выплату соцпомощи. Чтобы контролировать пересечение украинцами польской границы, органы социального страхования будут получать информацию от Пограничной службы.

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С марта беженцы, находящиеся в местах коллективного проживания более 120 дней, должны будут платить за жилье в размере 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. С мая, если срок пребывания граждан Украины превысит 180 дней, размер оплаты увеличится до 75%, но не более 60 злотых в сутки.

Не будут оплачивать жилье

  • лица с инвалидностью;
  • пенсионеры и нуждающиеся в уходе;
  • беременные женщины;
  • лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Изменения закона предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание беженцев в Польше. Этот документ вместе с загранпаспортом даст право украинцам многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. С ним можно будет выезжать в другие страны мира.

В случае принятия поправок в спецзакон будет удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше. Однако беженцы смогут легально находиться в Польше полтора года – до 24 августа 2023 года. Украинцы, легально работающие в Польше и открывшие в стране собственный бизнес с апреля 2023 года, смогут подавать документы на получение вида на жительство.

Танки Challenger 2 появятся на поле боя в Украине

8 февраля во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что в марте британские танки Challenger 2 уже появятся на поле боя в Украине.

«Прибывшие на прошлой неделе украинские экипажи в следующем месяце будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины», — заявил он.

Сунак добавил, что ему сказали, что эти танки изменят ситуацию в поле боя.

Переход на летнее время

26 марта в Украине переведут часы на один час вперед. Это произойдет в 4:00.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Беженцы Польша Пенсии Украинцы Изменения Летнее время Сюжет NV налоговая амнистия Индексация Украинские беженцы Challenger 2

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