Конец налоговой амнистии и рост пенсии на 20%. Что изменится для украинцев в марте 28 февраля, 09:03 Сюжет Женщина проходит мимо укрытия на улице Херсона (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

NV рассказывает о главных изменениях, которые ждут украинцев в марте.

Пенсии вырастут на 20% в результате индексации

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий, в результате которой все украинские пенсионеры получат повышение выплат.

Видео дня

Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович. Она пояснила, что по закону предусмотрено, что индексация пенсий не касается лиц, получающих пенсию ниже минимальной. Однако в этом году, в связи с войной и инфляцией, перерасчет пенсий будет проведен для всех пенсионеров, в том числе военных.

Размер повышения будет рассчитываться индивидуально.

В среднем повышение пенсий в Украине составит 400-700 гривен. Оно будет касаться около 10 млн человек. Процент будут считать от суммы пенсии без учета надбавок (доплаты за возраст, стаж и т.п.). То есть, чем больше размер пенсии, тем больше будет доплата.

В рамках индексации пенсий в Украине максимальное увеличение выплаты запланировано в размере 1,5 тысячи гривен. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об индексации пенсий, опубликованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Насколько украинцам повысят пенсию в 2023 году

Пенсия 1920 грн ( минимальная пенсия) вырастет на 384 грн;

минимальная пенсия) вырастет на 384 грн; пенсия 2100 грн - на 420 грн;

пенсия 3000 грн - на 600 грн;

пенсия 3500 грн - на 700 грн;

пенсия 4000 грн - на 800 грн;

пенсия 5000 грн - на 1000 грн;

пенсия 7500 грн - на 1500 грн.

Также в документе указано, что для пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, минимальный размер повышения составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначили пенсию раньше.

1 марта истекает срок действия налоговой амнистии

1 марта истекает продленный Верховной Радой в августе срок действия налоговой амнистии — возможности легализовать доходы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 13 февраля 2023 года в рамках налоговой амнистии было задекларировано 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 379,5 млн гривен.

За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн грн.

Из задекларированных в рамках налоговой амнистии активов гражданин должен был уплатить сбор:

5% стоимости валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся ( зарегистрированных) в Украине;

зарегистрированных) в Украине; 9% стоимости валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за границей;

2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций Украины.

Вместе с декларацией следовало также представить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

В случае уплаты необходимых сборов государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Контролирующие органы не будут проверять источники получения декларантом доходов, за счет которых были получены/приобретены задекларированные активы. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в единовременных добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Изменения правил пребывания украинцев в Польше

Изменения правил для украинских беженцев в Польше изложены в поправках к спецзакону. Эти поправки одобрены нижней палатой парламента Сейма, теперь принять их должна верхняя палата парламента — Сенат и подписать президент. После этого закон вступит в силу.

Читайте также: Анатолий Амелин Печальный вывод для экономики Украины

С марта для украинских беженцев в Польше, желающих там остаться, станет обязательным получение статуса PESEL UKR в течение 30 дней.

Этот статус позволяет украинцам получать в Польше социальную помощь, медицинские услуги, позволяет трудоустроиться и учиться в Польше.

Ранее украинцы, приезжавшие в Польшу, могли оформлять PESEL UKR по желанию в течение 90 дней со дня пересечения границы.

С 1 марта, если украинец будет выезжать за пределы Польши больше, чем на 30 дней, статус PESEL UKR отменяется и прекращаются все выплаты. По возвращении в Польшу можно будет восстановить статус PESEL UKR и выплату соцпомощи. Чтобы контролировать пересечение украинцами польской границы, органы социального страхования будут получать информацию от Пограничной службы.

С марта беженцы, находящиеся в местах коллективного проживания более 120 дней, должны будут платить за жилье в размере 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. С мая, если срок пребывания граждан Украины превысит 180 дней, размер оплаты увеличится до 75%, но не более 60 злотых в сутки.

Не будут оплачивать жилье

лица с инвалидностью;

пенсионеры и нуждающиеся в уходе;

беременные женщины;

лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Изменения закона предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание беженцев в Польше. Этот документ вместе с загранпаспортом даст право украинцам многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. С ним можно будет выезжать в другие страны мира.

В случае принятия поправок в спецзакон будет удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше. Однако беженцы смогут легально находиться в Польше полтора года – до 24 августа 2023 года. Украинцы, легально работающие в Польше и открывшие в стране собственный бизнес с апреля 2023 года, смогут подавать документы на получение вида на жительство.

Танки Challenger 2 появятся на поле боя в Украине

8 февраля во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что в марте британские танки Challenger 2 уже появятся на поле боя в Украине.

«Прибывшие на прошлой неделе украинские экипажи в следующем месяце будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины», — заявил он.

Сунак добавил, что ему сказали, что эти танки изменят ситуацию в поле боя.

Переход на летнее время

26 марта в Украине переведут часы на один час вперед. Это произойдет в 4:00.