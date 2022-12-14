Воздушная тревога длилась более трех часов: глава Киевской ОВА рассказал о последствиях атаки дронов 14 декабря, 11:12 В Киевской области не зафиксировали прилеты иранских дронов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Киевской ОВА рассказал о последствиях утренней атаке иранскими дронами на регион.

У себя в Telegram он написал, что воздушная тревога в Киевской области длилась более трех часов.

«С самого утра область атаковали вражеские беспилотники. Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы», — сообщил Кулеба.

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По его словам, в регионе прилетов не зафиксировали, благодаря успешной работе ПВО.

«В настоящее время службы приступили к выявлению мест падения сбитых шахедов. Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших», — добавил глава ОВА.

Утром 14 декабря РФ атаковала Киев и область иранскими дронами. Всего силам ПВО и РЭБ удалось сбить 13 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил, РФ запускала иранские дроны с направления Азовского моря.

