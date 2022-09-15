Глава Днепропетровской ОВА сообщил подробности удара оккупантов по Кривому Рогу 15 сентября, 15:00 Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что известно об ударе по Кривому Рогу (Фото:ГСЧС)

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что сейчас известно о ракетном ударе оккупантов по Кривому Рогу.



У себя в Telegram он написал, что оккупанты попали по промышленному предприятию.

По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабы разрушений уточняются.

«Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата», — написал Резниченко.

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Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районов эвакуироваться на фоне угрозы подтопления.

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