Глава Днепропетровской ОВА сообщил подробности удара оккупантов по Кривому Рогу
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что известно об ударе по Кривому Рогу (Фото:ГСЧС)
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что сейчас известно о ракетном ударе оккупантов по Кривому Рогу.
У себя в Telegram он написал, что оккупанты попали по промышленному предприятию.
По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабы разрушений уточняются.
«Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата», — написал Резниченко.
Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу.
Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.
Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районов эвакуироваться на фоне угрозы подтопления.
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