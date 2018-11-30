Блогер и политтехнолог. Что известно о задержанных за организацию секс-скандала Барабошко и Петрове

29 ноября политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко задержали по подозрению в организации фейка о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке-третьекурснице из КПИ Наталье Бурейко.

Суд уже арестовал Барабошко на два месяца, назначив залог в размере 3 млн грн, а Петрова отправил под круглосуточный домашний арест. НВ рассказывает, что о них известно.

"Известный блогер" Александр Барабошко (Крус)

Как писало издание Ain.ua, Александр Барабошко, псевдоним которого Крус Крус, стал известен благодаря тому, что одним из первых начал вести онлайн-трансляции с Евромайдана.

"Тогда на этот контент был огромнейший спрос, все следили за событиями, но толковых трансляций оттуда не было. Вы же знаете, как быстро разлетается информация и тренды в соцсетях", - объяснял он успех своего начинания.

На тот момент Барабошко было 23 года.

Когда на Грушевского был ад и там взрывались автобусы, я взобрался на второй этаж по водосточной трубе и вел оттуда трансляцию. Это было круто!

Став популярным, он сразу же задумался о том, как развить и сохранить успех, пытаясь сделать что-то уникальное.

"Помню, когда на Грушевского был ад и там взрывались автобусы, я взобрался на второй этаж по водосточной трубе и вел оттуда трансляцию. Там был только я и парни из Еспресо.ТВ – это было круто!" - рассказывал Бабошко в мае 2014 года.

Он также рассказывал, как распечатал и съел свой пост в Facebook от 10 декабря 2013 года о том, что той ночью не будут зачищать Майдан.

"Зачем я это сделал? До этого я видел прикольный прецедент, когда главный редактор какого-то издания из-за ошибки съел страницу своего издания. Это был крутой медийный прецедент, и я понял, что таким махом убиваю двух зайцев. Если бы там ничего не произошло, я бы сказал, что я все знаю, а Гриценко пишет ни о чем. А если бы я промахнулся в прогнозе (в итоге так и вышло), факт этого поступка был бы показательным", - объяснял мотивацию своего поступка блогер.

В 2014 году Александр Барабошко рассказывал о создании фейкового события или, как он его назвал, "эксперименте с паралельной реальностью".

"Мы подумали с другом, что “набор путешественника” у всех стандартный. ... . Мы сфотографировались на фоне ночного Киева, дорисовали в Photoshop Эйфелеву башню и запостили в Facebook, что мы прилетели в Париж на матч национальных сборных. Самое удивительное – что все повелись", - описывал он создание фейка.

В феврале 2015 года издание Ain.ua со ссылкой на сообщение самого Барабошко написало, что он стал советником министра информполитики Юрия Стеця.

На этой должности он проработал всего неделю, после чего был уволен "по обоюдному согласию".

Я вже не радник якщо-що. Йдк на піку забризгування желчю від російських ЗМІ чому радий.http://t.co/0gmYvRx7Dr pic.twitter.com/UUu7iV1REp — Krus (@IamKrus) 10 марта 2015 г.

Комментируя увольнение Барабошко с государственной должности, Ain.ua упоминает о блоге Андрея Билея, известного как владелец популярного Twitter-аккаунта Х**евый Киев. Блог опубликован 25 февраля 2015 года. В этом блоге говорится о том, что Барабошко работает на Владимира Петрова (того самого, который был задержан в один день с Барабошко - ред.), который является "ватником чистой воды". Судя по нескольким постам в соцсетях Барабошко и Петров, как минимум, знакомы.

В своем блоге Билей также пишет, что Александр Барабошко осенью 2014 года "работал в качестве СуперМарио (техническим кандидатом) на выборах в ВР в Одессе, протаскивали Кивалова". Сергей Кивалов сейчас - депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока, был избран в Одесской области в избирательном округе №135. Александр Барабошко на сайте ЦВК указан как кандидат-самовыдвиженец в этом округе вместе с Дартом Вэйдером и Алексеем Дурневым.

The Бабель со ссылкой на главного военного прокурора Анатолия Матиоса сообщал, что у Александра Барабошко перед задержанием проходили обыски.

После задержания Барабошко сообщили о подозрении по ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Политтехнолог и телеведущий Владимир Петров

Владимир Петров известен как ведущий передачи Люмпен Шоу на НЛО TV. Его последний проект называется Ісландія, в нем он тоже выступает в качестве ведущего.

В 2016 году Петров также участвовал в российском шоу Опасные гастроли под псевдонимом Вова Мясо.

Политтехнолога Петрова отправили под круглосуточный домашний арест / Фото: Владимир Петров via Facebook

В 2010 году Петров не скрывал, что занимается в том числе черным пиаром. Он уже тогда сотрудничал с Алексеем Дурневым, с которым они создали проект Дурнев+1.

В октябре 2011 года компания Петрова Lumpeny production купила 50% онлайн-таблоида ragu.li.

Андрей Билей в своем блоге о том, почему Александр Барабошко, работающий на Петрова, был уволен с должности советника министра, писал, что Петров также совместно с Семеном Ураловым владеет сайтом Ревизор. В свою очередь, Уралов является известным пропагандистом евразийской идеи еще с 2012 года, членом Евразийского союза молодежи. Сейчас он регулярно комментирует отношения Украины и России в российских СМИ в качестве "политолога и публициста".

Уже после ареста Петрова мэр Днепра Борис Филатов обвинил его в организации кампании черного пиара.

На канале Страна.ua на YouTube 29 ноября появилось видео задержания Петрова.

Комментируя свое задержание, Петров заявил, что правоохранители "вытащили" его из машины и "пытались забрать мобильный телефон".

"Никаких жестких мер не было. ... Представители полиции вели себя корректно", - добавил он.

Петрову сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Что рассказала студентка

Ставшая фигуранткой фейкового секс-скандала студентка Наталья Бурейко заявила СМИ, что 2 ноября со своим парнем Игорем поехала в гости к их друзьям, которых зовут Вадим и Влад. По ее словам, Влад искал возможность получить доступ к Facebook-аккаунту какой-нибудь девушки. Через некоторое время Наталья Бурейко согласилась предоставить ему доступ к своему аккаунту.

Вадим сказал ей, что на нем опубликуют "один пост", который затем удалят, и можно будет снова пользоваться этим акаунтом "и все будет хорошо". Наталья Бурейко согласилась предоставить доступ к своему аккаунту за 1,5 тысячи гривен, которые ей, по ее словам, не заплатили.

Она отметила, что переписка в Tinder от ее имени фейковая, и она там даже не зарегистрирована. Увидев пост о домогательствах, Наталья Бурейко, по ее словам, связалась с Владом, но он снова убедил ее, что через несколько дней все будет хорошо и ей пока не надо самой заходить в свой аккаунт в Facebook.

Девушка также рассказала, что согласилась сфотографироваться с листком бумаги, на котором был адрес ее аккаунта в Facebook, чтобы подтвердить его подлинность.

После этого она якобы убежала от журналистов, которые пришли к ней в общежитие и всю ночь не спала. Затем Влад убедил ее написать заявление в прокуратуру, в смысл которого она не вникала, и снова пообещал, что все будет хорошо, "на это заявление придет отказ" и все посты можно будет удалить.

Когда она написала заявление, Влад убедил ее сфотографироваться у входа в прокуратуру "для отчетности" и сфотографировать, как она бросает заявление в ящик.

После этого они с Вадимом и Игорем поехали в квартиру к еще одному их знакомому по имени Максим, Влада с ними уже не было. Это было 8 ноября.

Когда они там находились, еще один человек, причастный к созданию фейка, по имени Илья, с которым Наталья Бурейко лично знакома не была, но был знаком ее парень Игорь, дал им указания срочно уничтожить телефон девушки и коробку от него.

Старый телефон Натальи Бурейко, по ее словам, ее парень обменял у Ильи на новый, после чего ей дали четкие инструкции "того, что говорить в правоохранительных органах". Она должна была подтвердить, что история достоверна и ей угрожали, а также что она сама переписывалась "с вот этим человеком" и все посты с Facebook - чистая правда. Илья пригрозил, что если Наталья Бурейко не подтвердит подлинность фейка, то ее обвинят в клевете и сказал "ни в коем случае не говорить правду".

По ее словам, на следующий день утром представители правоохранительных органов забрали ее саму, ее парня и Вадима и привезли их в СБУ давать показания.

Наталья Бурейко говорит, что она попыталась подтвердить фейк, но у нее это не получилось, потому что она не знала, как работает Tinder. Из-за этого она решила рассказать правду.

По ее словам, после этого представители правоохранительных органов сняли жилье ей, ее парню и Вадиму, и они некоторое время жили там под охраной.

Наталья Бурейко в интервью утверждает, что никогда не слышала о Владимире Петрове и никогда не встречалась с Варченко. Она также говорит, что не писала пост, в котором извиняется за то, что обвинила его в домогательствах и угрозах.

НВ