ОК Юг о риске новой массированной ракетной атаки РФ: Враг может нагнетать, но угроза остается 30 ноября, 11:07 В ОК Юг высказались о риске новой массированной ракетной атаки РФ (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

Россия может специально перед нагнетать ситуацию среди населения Украины, чтобы атаковать ракетами страну неожиданно.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ сосредоточивает самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару, который может произойти когда угодно.

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Гуменюк отметила, что россияне используют интервалы в 7−10 дней для подготовки атаки.

«На аэродромах России накоплена стратегическая авиация снаряженная тактическая авиация, ракетоноситель выведен на дежурство — это косвенные признаки к подготовке удара. То, что такая атака не произошла в начале недели, когда они ее планировали, и о чем было предупреждено население — не надо разгонять как лишнюю панику… это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается», — подчеркнула она.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.

