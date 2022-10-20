«Есть наработки и варианты». Что известно о разработке украинских беспилотников и дальнобойного оружия — интервью НВ с Сергеем Згурцем 20 октября, 10:55 Эксклюзив НВ Испытание ударного беспилотника (Фото:СНБОУ/ facebook)

Украина никогда не была удивительно пацифистской страной, но мы делали гораздо меньше, чем должны были делать, чтобы быть сильными, считает аналитик Defense Express Сергей Згурец.

В интервью Радио НВ он рассказал об имеющихся наработках украинской оборонной промышленности и ошибках, которые следует исправить для победы и обеспечения безопасности в будущем.

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— После массированных атак иранскими дронами-камикадзе актуализировался вопрос обеспечения оружием большой дальности поражения. Существуют ли украинские разработки такого оружия?

— Когда мы говорим о дальнобойном оружии украинской армии, прежде всего мы опираемся на потенциал HIMARS, с дальностью 80 км, и на наши ракеты Ольха, которые могут уничтожать противника на расстоянии 120 км.

Все, что дальше — это использование авиационного вооружения или беспилотных комплексов, в частности ударного назначения. Пока таких образцов у нас нет, хотя наработки у нас действительно есть.

Несмотря на заявление Укроборонпрома об их проекте, который они планируют завершить до конца года, я считаю, что есть более быстрые варианты. В частности, наработка госпредприятия ЛУЧ — беспилотный комплекс Сокол-300 с декларируемой дальностью от 1000 км до 3000 км, в зависимости от типа двигателя. То есть наработка у нас есть. Важно это форсировать и довести это до производства образцов, которые будут работать на уничтожение противника.

— На какой стадии эти наработки сейчас?