Ракетный удар РФ по Львовской области: глава ОВА рассказал о последствиях 24 ноября, 14:05 Оккупанты выпустили по Львовской области пять ракет (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

В среду, 23 ноября, Россия выпустила по Львовской области пять ракет, три из них сбили силы ПВО.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, еще две ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры.

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

