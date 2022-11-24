Ракетный удар РФ по Львовской области: глава ОВА рассказал о последствиях

24 ноября, 14:05
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Оккупанты выпустили по Львовской области пять ракет (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Оккупанты выпустили по Львовской области пять ракет (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

В среду, 23 ноября, Россия выпустила по Львовской области пять ракет, три из них сбили силы ПВО.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, еще две ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры.

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Львовская область Война России против Украины

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