Что изменится в июне: нефть, газ, летний режим на КПВВ и правописание

Нефтепродукты из России будут поступать по новым правилам, тренды в ценах на газ для населения и промышленности поменяются местами, а контрольные пункты на линии разграничения заработают в летнем режиме.
Із червня нафтопродукти з Росії надходитимуть за новими правилами, тренди у підвищенні та зменшенні цін на газ для населення і промисловості поміняються місцями, контрольні пункти на лінії розмежування з непідконтрольними Києву територіями запрацюють у літньому режимі, а також буде оприлюднено остаточний текст нової редакції «Українського правопису».
Російські нафтопродукти: без обмежень і заборон, але з політичним підтекстом
З 1 червня набуває чинності рішення російського уряду про новий порядок експорту низки товарів, зокрема, нафти та нафтопродуктів.
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Україна не купує російської нафти вже досить давно, проте російські нафтопродукти (дизель) та скраплений газ нині складають до 40% українського ринку.
Втім, як наголошують українські оглядачі, про заборону чи обмеження експорту не йдеться. Просто спеціальні дозволи на продаж відтепер компанії-постачальники мають отримувати у міністерстві економічного розвитку, а не у митників, як це було раніше.
«Не було (запроваджено) ніяких обмежень. Насправді просто помінявся порядок видачі дозволів на експорт нафти і нафтопродуктів, а також вугілля з РФ. Раніше ці дозволи видавалися наказом Митного комітету РФ, а зараз ці функції перейшли до Мінекономрозвитку. І обмеження може бути лише з політичних причин. Поки що його немає, хоча воно може бути», — каже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Теоретично, кажуть оглядачі, перехідний етап можна використати для того, щоб дестабілізувати ринок і спробувати заробити на підвищенні цін на пальне.
Проте, з одного боку, за підрахунками експертів, Україна має до 10 альтернативних маршрутів імпорту пального. А з іншого — український ринок приносить російським нафтовикам до 2 млрд доларів на рік, тож навряд чи хтось захоче втрачати такий ринок.
Газ: для населення подорожчає, для промисловості - подешевшає
З 1 червня ціни на газ для населення зростуть до 5% у порівнянні із травневими.
Згідно із рішенням уряду, кінцева ціна газу для населення визначається як середня для промисловості за попередній місяць, а у травні газ для промисловості дорожчав.
Мінімальна ціна газу для промислових споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубометрів газу на місяць, становитиме у червні 6963,6 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ (або 5803 грн за тис. кубів без ПДВ і транспортування).
Загалом ціни на газ для промисловості на 7,6−7,9% нижчі за травневі.
Приблизно за такою ж пропорцією мають знизитися ціни для населення у липні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв:
«Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому „Нафтогаз“ у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Згідно з рішенням уряду, ціна „Нафтогазу“ для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні „Нафтогаз“ відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше — 5803 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)», — написав Коболєв.
Літній режим на КПВВ
З 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364 697 644 022 858/596 869 980 805 622/?type=3&theater
Влітку КПВВ працюватимуть з шостої ранку до восьмої вечора.
Новий правопис — в дію
3 червня 2019 року буде офіційно оприлюднений фінальний текст нової редакції «Українського правопису» — на сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.
«З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», — йдеться у повідомленні Міносвіти.
Коли у школах мають почати викладати за новим правописом, буде визначено у «плані імплементації нової редакції «Українського правопису», яка нині розробляється міністерством.
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Довгі вихідні. Знову
У червні українців знову очікують довгі вихідні.
Спочатку три вихідні дні буде з 15 по 17 червня з нагоди Трійці, яка цього року припадає на 16 червня.
Друга трійка вихідних буде з 28 по 30 червня з нагоди Дня Конституції.
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