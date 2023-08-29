Ужесточение требований для выплат переселенцам, новый церковный календарь и новации для школьников: что изменится в Украине с 1 сентября 29 августа, 07:15 Сюжет Решение ПЦУ и УГКЦ перейти на новый церковный календарь ускорила агрессия России (на фото — митрополит Епифаний в День памяти погибших защитников Украины) (Фото:ПЦУ)

С 1 сентября 2023 в Украине стартует новый учебный год в условиях войны, более жесткими становятся требования для тех, кто претендует на выплаты внутренним переселенцам, а ПЦУ и УГКЦ переходят на новый церковный календарь.

NV рассказывает о главных из этих новаций и о том, стоит ли ожидать повышения пенсий или тарифов на ЖКХ-услуги.

Новые условия отмены выплат для ВПЛ ( внутренне перемещенных лиц)

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Внутренние переселенцы, как и ранее, будут иметь право на получение помощи в виде ежемесячных выплат (3000 грн для детей и людей с инвалидностью, 2000 грн — для других ВПЛ). Однако порядок назначения и пересмотра таких выплат изменились еще в августе, а новый этап таких изменений предусмотрен с 1 сентября — в соответствии с июльским постановлением Кабмина Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц.

Согласно этому документу, помощь теперь пересматривают каждые полгода.

А уже с 1 сентября часть переселенцев может потерять выплаты — при условии, если недавно (после принятия постановления 11 июля 2023 года) они:

приобрели новый автомобиль или другое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет ( есть ряд исключений — среди них автомобили, приобретенные волонтерами и переданные на нужды обороны страны, также отдельные условия применяются к мотоциклам, автомобилям для людей с инвалидностью или детских домов семейного типа, не учитываются мопеды и прицепы);

есть ряд исключений — среди них автомобили, приобретенные волонтерами и переданные на нужды обороны страны, также отдельные условия применяются к мотоциклам, автомобилям для людей с инвалидностью или детских домов семейного типа, не учитываются мопеды и прицепы); купили земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн ( кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета); имеют депозит в банке на сумму от 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье или часть жилья, расположенного вне оккупированных территорий или зоны боевых действий — если это жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

находятся на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения;



находятся на полном государственном содержании в школе-интернате, заведении специализированного образования военного ( военно-спортивного) направления.



В таком случае о прекращении выплат органы соцзащиты должны сообщить человеку дополнительно, однако каждый переселенец может обжаловать это решение.

Кроме того, и после 1 сентября продолжает действовать норма, согласно которой больше не имеют права получать выплаты те ВПЛ, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально ( обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;) вернулись на прежнее место жительства, откуда были вынуждены уехать;



отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

ПЦУ и УГКЦ переходят на новый церковный календарь

1 сентября 2023-го начинается новый церковный год. Именно с этой даты, как было решено ранее, верующие Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) будут отмечать церковные праздники в соответствии с новоюлианским календарем (вместо юлианского).

Большинство дат церковных праздников сместятся на 13 дней назад. В частности, в сентябре православные христиане будут праздновать три выдающихся религиозных события: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Церковный календарь на сентябрь 2023 года по новому стилю:



8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;



9 сентября — Суббота перед Воздвижением;

12 сентября — Отдание праздника Рождества Богородицы;

14 сентября — Всемерное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

16 сентября — Святой великомученицы Евфимии всехвальной;

17 сентября — Святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любови;

23 сентября — Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

26 сентября — Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

30 сентября — Святого священномученика Григория, епископа Армении.

Отдельная дилемма возникла с праздником Усекновения главы Иоанна Крестителя, который по старому календарю должны были бы отмечать 11 сентября, а по новому стилю — 29 августа. «Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября», — прокомментировал Глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Начинается новый учебный год

Уже второй раз украинским школьникам и студентам приходится начинать новый год обучения в условиях военного положения. Для заведений общего среднего образования продолжительность грядущего учебного года определена с 1 сентября 2023-го до 28 июня 2024-го . Организацию обучения должны обеспечить областные военные администрации и директора школ — в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой области.

До 1 сентября все ОВА и учредители учебных заведений должны были определиться с формами обучения в своих регионах.



Единой схемы школьного обучения в Украине снова, как и в прошлом году, не будет. В письме министра образования Оксена Лисового, адресованном руководителям областных и Киевской городской военных администраций, указано, что образовательный процесс может быть организован в соответствии с тремя формами обучения:

очный режим, то есть привычное офлайн-обучение ( классы, парты), вводится только при условии, что в школе есть сооружение, которое можно использовать как укрытие для учеников, педагогов и других участников образовательного процесса в случае воздушной тревоги ( если укрытие недостаточно большое, предусмотрено посменное обучение);

классы, парты), вводится только при условии, что в школе есть сооружение, которое можно использовать как укрытие для учеников, педагогов и других участников образовательного процесса в случае воздушной тревоги если укрытие недостаточно большое, предусмотрено посменное обучение); смешанный режим — это когда практические или лабораторные занятия будут проводить очно, а лекционные — онлайн. При этом, отмечают в МОН, в начальной школе желателен именно очный режим;

дистанционный режим — обучение онлайн.

Выбранная форма обучения может подлежать изменениям в течение учебного года в зависимости от обстоятельств с безопасностью в конкретном населенном пункте. В случае, если родители не согласны с выбранной формой обучения в общеобразовательной школе, они могут выбрать другой вариант для своего ребенка, такой как дистанционное обучение, обучение на дому или экстернат.



Каникулы тоже могут зависеть от ситуации с безопасностью и других факторов. Власти Киева предложат учебным заведениям такие периоды:

осенние каникулы — с 23 по 29 октября 2023 года,

зимние — с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года,

весенние продлятся с 25 по 31 марта 2024 года,

дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов — с 19 по 25 февраля 2024 года.

Другие важные новации в течение учебного года 2023/2024:

Обновленный предмет в школьной программе. С сентября Министерство образования и науки Украины планирует запустить пилотный проект обновленной дисциплины Защита Украины . Его апробация будет проходить в школах разных регионов Украины. «Больше практики, актуальных знаний, навыков и жизненно необходимых умений. Именно на это направлено обновление практической составляющей школьной дисциплины Защита Украины», — анонсировали в Минобразования.

С сентября Министерство образования и науки Украины планирует запустить пилотный проект обновленной дисциплины . Его апробация будет проходить в школах разных регионов Украины. «Больше практики, актуальных знаний, навыков и жизненно необходимых умений. Именно на это направлено обновление практической составляющей школьной дисциплины Защита Украины», — анонсировали в Минобразования. Новая форма обучения для детей за рубежом в отдельных дистанционных школах в каждой области. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, ученики, находящиеся за пределами Украины, будут изучать « украинский компонент школьной программы», который будет занимать 6−8 часов в неделю. Остальными предметами они смогут овладеть в школах стран, где сейчас проживают. Эту часть обучения им зачислят автоматически .

в отдельных дистанционных школах в каждой области. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, ученики, находящиеся за пределами Украины, будут изучать украинский компонент школьной программы», который будет занимать 6−8 часов в неделю. Остальными предметами они смогут овладеть в школах стран, где сейчас проживают. Эту часть обучения им зачислят автоматически Запрет телефонов в школах Львова: в городе инициировали запрет для учеников использовать мобильные телефоны. «Мы хотим максимально сократить пользование мобильными телефонами. Это не будет касаться случаев, когда нужно связаться с родителями или учебного процесса, когда телефоны заменяют учебники. Это важно, чтобы контролировать количество времени, которое дети проводят в телефоне, и собственно контент, который они там потребляют. Мы опираемся на исследования ЮНЕСКО, опыт школ за рубежом или частных учебных заведений, где это уже работает. Можно оставлять телефоны у учителя и родители в случае необходимости контактируют с ними. Можно предложить ученикам во время учебы пользоваться кнопочными телефонами, и прочее», — пояснил начальник городского управления образования Андрей Закалюк.

Сокращение возможностей для расселения украинцев в Чехии

С 1 сентября новые украинские беженцы, приезжающие в Чехию, смогут обратиться за кратковременным жильем до оформления документов только в Брно и Остраве. В Праге такое временное размещение больше не будет возможным.

Об этом сообщает официальный портал для иностранцев, которые проживают или хотят жить в Чехии.



«Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU (Краевые центры помощи Украине) или те, кто ожидает временной защиты и еще не имеет собственного жилья. Кратковременные приюты работают круглосуточно и находятся в Брно и в Остраве», — говорится в сообщении.



Инфографика: frs.gov.cz

Повысят ли пенсии и доплаты пенсионерам с 1 сентября?

Нет, повышение пенсий в сентябре 2023 года не предусмотрено. Однако определенные категории пенсионеров будут продолжать получать недавно введенные доплаты от ООН.

До конца 2023 года не предусмотрено новых индексаций пенсий, поэтому размер пенсий останется без изменений. Исключение — пенсионеры, которым в течение года исполнится 70, 75 или 80 лет. Они будут иметь возрастную надбавку:



пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, продолжают получать доплату к пенсии в размере 570 грн.

пенсионеры в возрасте 75−80 лет получают доплату в размере 456 грн,

пенсионеры в возрасте 70−75 лет — в размере 300 грн.

Минимальная пенсия в сентябре также не изменится. До полномасштабного вторжения РФ войны размер минимальной пенсии повышался дважды в год — 1 июля и 1 декабря, когда пересматривался размер минимального прожиточного минимума. Но в 2023 году он заморожен.

Минимальная пенсия в начале года составляла 2093 грн и останется без изменений до конца 2023-го.

Также в сентябре будет продолжать действовать механизм выплаты дополнительной помощи пенсионерам в зоне боевых действий за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН. Правительство утвердило эти выплаты в конце июля 2023 года, их будут выплачивать в сентябре.

Дополнительную денежную помощь за счет средств ООН могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:



являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;

у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 грн в месяц;

которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе єДопомога (edopomoga.gov.ua).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает пенсию 2400 грн, то ему доплатят 600 грн.

Повысят ли тарифы на свет, газ и воду в сентябре 2023 года?

Повышение стоимости тарифов ЖКХ в сентябре не ожидается. В правительстве сообщили, что в местных бюджетах достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.



На ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

Цены на свет: еще одного повышения тарифа на свет не будет. После летнего повышения стоимость услуг электроснабжения для населения сейчас составляет 2,64 грн/кВт-час. Цену существенно подняли из-за потребности в средствах на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов. Сумма в платежках за электроэнергию выросла примерно на 250 гривен.

Как отмечают в Минэнергетики, даже после пересмотра тарифа он не покрывает затрат на производство электричества, но в этом году поднимать цены на свет больше не планируют. В то же время эксперты прогнозируют, что до конца года стоит ожидать подорожания цены.

Сэкономить на электроэнергии украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. В не пиковые часы (с 23:00 вечера до 07:00 утра) потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле из-за многотарифного средства учета. То есть основную нагрузку на сеть стоит делать ночью, а днем — экономить.

Цены на воду: тарифы на воду также остаются без изменений. В июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения практически для всех водоканалов страны, однако его отменили после критики президента Владимира Зеленского.

Тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%. В НКРЭКУ подсчитали, что в среднем сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (2−3 человека) могла вырасти на 62 грн/мес (с НДС). При этом тарифы на водопотребление в городах, которые существенно пострадали в результате боевых действий (Харьков, Николаев и Херсон), все равно должны были остаться неизменными.

Теперь же изменений в платежках за услуги водоснабжения не будет во всей стране.

Цены на газ в Украине для потребителей Нафтогаза, которых 98%, останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 года — на уровне 7,96 грн/куб м по годовому тарифу Фиксированный. Компания приняла это решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Льготные цены на газ для производителей тепла (теплокоммунэнерго) и бюджетных учреждений Кабмин должен продлить до конца отопительного сезона 2023/2024.