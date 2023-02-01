Саммит «формулы мира» в годовщину вторжения и новый список зон боевых действий — самые важные события и новшества в феврале для Украины 1 февраля, 07:05 Сюжет Украинский флаг на технике ВСУ в районе Бахмута, январь 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В феврале 2023 года, когда исполнится год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, состоится несколько крупных международных саммитов в поддержку Украины и предложенной ею формулы мира. Кроме того, ряд изменений ожидает украинцев и внутри страны.

NV собрал главные изменения и события февраля.

Изменение правил оплаты ЖКХ за счет субсидий

С 1 февраля 2023 года в Украине была отменена возможность автоматической безналичной оплаты счетов за коммунальные услуги за счет субсидии. Теперь те украинцы, которые получают жилищные субсидии, должны самостоятельно перечислять деньги за потребленные услуги ЖКХ коммунальным предприятиям.

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Еще с января 2023 полномочия по выплате и назначению льгот и субсидий полностью перешли в Пенсионный фонд Украины, поэтому за оформлением субсидии следует обращаться именно в его органы. Льготы предоставляются исключительно в наличной денежной форме.

«Если человек открыл счет в банке, то эти деньги [выплата субсидии] будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. Нужно будет подойти в Сбербанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или в другом банке — для дальнейшей возможности перечисления денег [для уплаты ЖКХ]», — пояснила Суспильному заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк.

Уже после получения «субсидийных» денег получатель должен самостоятельно оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.

При этом только пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты или домой в день выплаты пенсии.



Граждане непенсионного возраста тоже могут получать жилищную субсидию через отделение Укрпочты, однако после специального обращения.

Выплаты внутренне перемещенным лицам по новому списку зон боевых действий

С 1 февраля 2023 года при выплате внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будет действовать обновленный перечень территориальных общин, где указаны территории:

возможных боевых действий;



активных боевых действий;

оккупированные РФ, на которых не определена дата завершения боев или временной оккупации.

В этот перечень вошли отдельные территориальные общины:

Донецкой области ( 66),



66), Харьковской области ( 56),

56), Днепропетровской области ( 10),

10), Луганской области ( 37),

37), Запорожской области ( 62),

62), Херсонской области ( 49),

49), Николаевской области ( 26),

26), Сумской области ( 19),

19), Черниговской области ( 4).

Все переселенцы, вынужденно переместившиеся из этих общин из-за войны, имеют право на получение денежной помощи от государства.

Список был утвержден в конце 2022 года правительственным постановлением № 1364, определенным механизмом формирования единого перечня таких территорий. Список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции.



Важно отметить, что 20 января 2023 г. Киев был исключен из перечня территорий возможных боевых действий — в соответствии с новым приказом Минреинтеграции.

Это значит, что переселенцы из Киева теперь не могут претендовать на помощь как ВПЛ.

Новые пропуска для комендантского часа в Киеве

С февраля в Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения по городу автомобилями во время комендантского часа.

Речь идет о пропусках для представителей сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти, которые имеют право на передвижение по городу в течение комендантского часа (с 23:00 до 05:00).

Заменить старые пропуска на новые можно будет с 1 по 15 февраля в комендатуре Киева.

«Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, о которых сообщают в коммунальных СМИ, объявлениях в общественном транспорте и сообщениях на досках объявлений», — подчеркнул комендант Киева, генерал-майор Виктор Плахтий, рассказывая об обновлении системы пропусков на транспортные средства.

Во время комендантского часа в Киеве запрещено находиться на улице и перемещаться по городу на транспорте или пешком без спецпропуска. Однако можно дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Новые правила для получения помощи для детей для украинцев в Польше

Украинцы, ныне легально живущие в Польше, с 1 февраля 2023 должны подать специальную заявку, чтобы сохранить право на получение помощи на ребенка в рамках программы 500+. Эта программа предусматривает пособие по уходу за ребенком до достижения им 18 лет независимо от дохода семьи (в размере 500 злотых на ребенка). Эти выплаты могут получать как граждане Украины, долго проживающие в Польше, так и украинцы, прибывшие в страну после российского вторжения и оформившие разрешение на легальное пребывание.

С 1 февраля, чтобы подтвердить свое право на такую помощь (или оформить ее) необходимо подавать отдельную заявку в польское Управление социального страхования (ZUS).



Подать такую заявку на получение помощи 500+ можно несколькими способами:

зарегистрироваться на сайте электронных услуг PUE ZUS ( если лицо уже зарегистрировано, необходимо войти на собственную страницу PUE ZUS и заполнить заявку на присвоение помощи);

если лицо уже зарегистрировано, необходимо войти на собственную страницу PUE ZUS и заполнить заявку на присвоение помощи); воспользоваться приложением mZUS, которое могут загрузить пользователи Android и IOS.

составить заявление через портал Emp@tia и с помощью электронного банкинга.



Заявки предусматривают выплаты на новый период, который начнется 1 июня 2023 года и продлится до 31 мая 2024 года.



Помощь 500+ будут выплачивать в течение времени, которое заявитель и ребенок находятся в Польше. Заявитель должен иметь PESEL (номер в универсальной электронной системе реестра населения) и заполнить онлайн-формуляр SW-U (на украинском языке).



Если же гражданин Украины пересекает польско-украинскую границу и отсутствует в Польше дольше 30 дней, то он теряет право на легальное пребывание в Польше, а значит и право на помощь 500+.

Важный саммит Украина — ЕС

3 февраля 2023 г. в Киеве состоится очередной саммит Украина — ЕС. Хотя предыдущий подобный саммит также проходил в украинской столице (в октябре 2021 года), накануне годовщины российского вторжения было принято решение провести новый саммит не в Брюсселе — как должно быть по очередности — а именно в Киеве.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заверил, что на саммите будут приняты важные решения.

По его словам, главными темами саммита могут стать:

дальнейшее движение Украины по пути переговоров о членстве в Европейском Союзе;

обновление плана интеграции отдельных секторов экономики Украины в единый европейский рынок;

вопрос о продлении соглашения о либерализации автотранспортного движения между Украиной и ЕС и либерализации торговли;

идея о едином роуминге для Украины и Европейского Союза;

дальнейшая оборонная, финансовая и политическая поддержка Украины в ее защите от российского вторжения.

Изменение счетов для оплаты ЕСВ в Киеве

С 1 февраля 2023 года уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование должна производиться на новые счета, предупредило Главное управление ГНС в Киеве.

Уплата ЕСВ «должна производиться на счета 3556, которые открыты на имя Главного управления ГНС в г. Киеве по 201−204 символам отчетности», говорится в сообщении.



Реквизиты счетов по уплате ЕСВ по Киеву с 1 февраля 2023 года будут размещены на субсайте Главного управления ГНС в г. Киеве в разделе Счета для уплаты платежей.

Счета для других территориальных органов ГНС остаются без изменений, уточнили в ГНС.



Повысят ли пенсии с февраля 2023 года?

Нет, в феврале 2023 года общего повышения пенсий в Украине не будет, в течение года оно также не запланировано. С 1 декабря 2022 минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2093 грн, эта сумма в новом году останется неизменной. В этом году приоритетом номер один является финансирование армии, безопасности и обороны, потому в бюджете повышение пенсий не заложено.

Однако в течение года запланировано несколько изменений, которые повлияют на размер пенсий в 2023 году.

В марте 2023 года должны провести индексацию пенсий. Ожидается их повышение на 5,4%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и научным сотрудникам.

С 1 апреля 2023 г. состоится автоматический перерасчет пенсий гражданам пенсионного возраста, которые продолжают работать.

Также планируется перерасчет минимальных пенсий чернобыльцам. В 2023 году пенсии чернобыльцам будут зависеть от уровня средней зарплаты в Украине. Согласно государственному бюджету ожидается, что в 2023 году этот показатель вырастет до 18 261 грн. Если есть инвалидность 1-й группы, общий размер пенсии будет составлять 100% среднего заработка. Для лиц со 2-й группой инвалидности — не ниже 80%, а с 3-й — не менее 60%.

Дополнительные выплаты в 2023 году запланированы для тех, кто получает пенсию меньше минимальной, а также для пенсионеров с большим стажем. За каждый сверхурочный год стажа (женщины — 30 лет, мужчины — 35) доплата будет составлять 20,93 грн.

Годовщина полномасштабного вторжения России

24 февраля 2023 года исполнится год с тех пор, как Россия расширила войну против Украины до масштабов тотальной войны, которая, по признанию международных организаций, имеет признаки геноцида украинцев.

В связи с годовщиной начала полномасштабной войны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет инициированный Украиной саммит по формуле мира, которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина хочет привлечь к саммиту по формуле мира более 140 стран.



Также известно, что министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) в феврале проведут встречу в Мюнхене в знак единства против российской агрессии. Встречу посвятят годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ожидается, что первая в 2023 году встреча глав МИД G7 состоится на полях Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля. На встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси, поскольку Япония в этом году является главой в G7.