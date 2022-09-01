С 1 сентября еще одной категории украинцев разрешен выезд за границу, в школах начинается учебный год: главные новшества месяца 1 сентября, 06:30 Сюжет С 1 сентября выезжать не более чем на 7 дней в командировку разрешено предпринимателям (Фото:Государственная пограничная служба Украины / Facebook)

С 1 сентября разрешение на выезд из Украины (правда, лишь в короткую командировку) получает еще одна категория мужчин и других военнообязанных — это предприниматели, планирующие рабочую поездку.

Также в сентябре 2022 года украинцев ждет ряд других новшеств. НВ собрал их в своем обзоре.

Разрешение предпринимателям выезжать за границу в командировку

С 1 сентября в Украине заработает программа єВідрядження, которая по решению правительства дает возможность военнообязанным украинцам (в том числе мужчинам призывного возраста) выезжать из Украины на 7 дней в рабочие командировки, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен. До сих пор право на такие командировки имели лишь госслужащие, теперь его предоставят и бизнесу.

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Пока что услуга будет действовать в экспериментальном формате, для этого на портале Дія с 1 сентября запускается раздел єВідрядження.

Воспользоваться такой услугой смогут ФОПы и юридические лица частной формы собственности. Для этого они должны отвечать следующим требованиям:

подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности выплат единого взноса на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тысяч гривен;

внесли гарантированный платеж в 200 тысяч гривен

количество застрахованных лиц в компании за последний месяц отчетного квартала должно быть не менее 10 человек.

Выехать в такую командировку за границу можно будет не более чем на 7 дней. Получить разрешение на выезд одновременно смогут не более 10% количества застрахованных лиц, однако при этом не более 10 человек из компании одновременно.

«Предприниматель будет вносить 200 тыс. грн залога на собственный эскроу-счет в Ощадбанке. Эти деньги ему вернут после того, как находящийся в командировке человек вернется в Украину. В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а действующие будут отменены», — пояснила министр экономики Юлия Свириденко.

Разъяснения обнародовал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «С 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале Дія в несколько кликов», — заверил он.

Член Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона также пояснил, что фиксировать возвращение человека, выехавшего из Украины по программе єВідрядження, будут работники Государственной пограничной службы Украины.

«Я думаю, что это будет фиксироваться непосредственно пограничниками, которые должны внести соответствующую отметку в базу данных о том, что человек уехал за границу, а затем вернулся. Я думаю, будет введен какой-то механизм автоматической фиксации, что человек не вернулся в Украину в срок, в который должен это сделать», — пояснил он.

1 сентября украинские школьники приступят к новому учебному году в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (О начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлет в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.

на территориях, существенно удаленных от боевых действий, без изменения места жительства;

является внутренне перемещенным лицом;

в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;

временно находится за пределами Украины.

Для первых двух категорий учащихся (которые находятся на безопасных территориях без изменения места жительства или являются внутренне перемещенными лицами) предлагаются следующие формы обучения:

очная форма;

дистанционная форма;

семейная ( домашняя) форма обучения;

домашняя) форма обучения; смешанная форма обучения;

экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, возможно дистанционное, экстернатное или домашнее обучение.

На прифронтовых территориях и временно оккупированных обучение возможно в следующих формах:

дистанционное или экстернат дистанционной формы;

семейная;

экстернат.

Окончательное решение о формате организации образовательного процесса в каждой школе или регионе принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений — в зависимости от ситуации.

В Киеве родители смогут выбирать форму обучения детей и в случае необходимости изменить ее во время учебного года, пояснила директор Департамента образования и науки КГГА Ольга Фиданян. По ее словам, почти 70% родителей в Киеве выбрали для своих детей обучение в очном режиме с 1 сентября. При этом около 20% киевских школьников на 1 сентября будут находиться за границей.

Фиданян рассказала, что почти у 70% киевских школ есть укрытия, которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями и в где дети смогут прятаться во время воздушных тревог.

«Но даже в этих школах одновременно смогут находиться лишь столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение. Те же учебные заведения, где нет ни своего укрытия, отвечающего всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут приступить к обучению в очной форме», — добавила она.

1 сентября, в День знаний, Укрпочта выпустит первую официальную благотворительную марку Украины Пес Патрон. Ее релиз планировался на 30 августа, однако «в силу определенного ряда обстоятельств» его перенесли на первый день осени.

Лист включает в себя восемь марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж — 1 млн экземпляров.

Инфографика: Игорь Смелянский / Телеграмм

Благодаря продажам марки Укрпочта планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования, а также помочь приютам для животных. По данным ГСЧС, в Украине уже обнаружено более 150 000 взрывоопасных предметов.

«Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников», — написал генеральный директор Украины Игорь Смелянский.

Пес Патрон стал звездой сети, работая в команде пиротехников из Черниговской области.

Новые требования к велодорожкам

С 1 сентября вступает в силу новое требование к велосипедным дорожкам, которые проходят за пределами предусмотренных для парковки автомобилей мест — они должны быть ограждены специальными полосами.

Постановление о внесении изменений в государственные строительные нормы было утверждено Министерством развития общин и территорий Украины. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

Так, велосипедные дорожки будут ограждены специальными пластиковыми и резиновыми бортами. Это позволит создать препятствие для автомобилей и оградить велодорожки от парковки машин.

Изменения для украинцев за границей

Германия: изменение правил пребывания для украинских беженцев

С 1 сентября 2022 года в Германии вступаю в силу новые правила пребывания на территории страны граждан Украины, утвержденные немецким правительством

Для граждан Украины теперь будет действовать учет времени пребывания в стране. Учитываются все дни пребывания, начиная с 24 февраля 2022 года.

Те украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты, или же покинуть страну (с правом возвратиться еще через 90 дней — то есть по правилам безвизового режима).

Если же украинцы приедут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, они будут иметь возможность только в течение 90 дней легально находиться в стране без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

Однако такую регистрацию Германия не прекращает: для граждан Украины она будет открыта в течение всей войны.

Польша: новые правила въезда на грузовых авто

С 1 сентября на границе с Польшей будет действовать новый порядок организации движения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Украинская и польская сторона согласовали специальный перечень пунктов пропуска для грузовиков общей массой до 7,5 тонн и более 7,5 тонн.



Для грузовиков массой до 7,5 тонн разрешен проезд через следующие пункты пропуска:



Устилуг — Зосин;



Грушев — Будомеж;

Смельница — Кросценко;

Угринов — Долгобычув.

Грузовики общей массой более 7,5 тонн могут проехать через следующие пункты пропуска:

Рава-Русская — Хребенное;



Краковец — Корчевая;

Шегини — Медика;

Ягодин — Дорогуск.

Такие изменения будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. В то же время, пассажирские транспортные перевозки в указанных пунктах пропуска остаются без изменений.

Тарифы на газ с 1 сентября

Тарифы на газ для населения остаются стабильными — все без исключения пользователи будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).

О том, что новым клиентам Нафтогаза необходимо зарегистрироваться и получить личные счета в компании, мы писали раньше. Также напоминаем, что ошибочно произведенную переплату за газ можно вернуть.

Тарифы на воду с 1 сентября

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также не изменятся. Они будут оставаться на уровне действовавших до начала войны, что законодательно закреплено соответствующим правительственным постановлением.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября

Тарифы на электроэнергию для населения будут оставаться без изменений, они зависят только от объема потребления:

1,44 грн/кВт-час — за месячное потребление до 250 кВт-час;

1,68/кВт-час — за месячное потребление свыше 250 кВт-ч.

Напомним, ранее Кабмин пролонгировал действие тарифов на электроэнергию для населения.



По словам премьер-министра, усилия государства нацелены на постоянство тарифов ЖКХ, являющихся сферой ответственности Кабмина. Согласно соответствующему постановлению действующие тарифы должны действовать до 31 октября 2022 года.

Следует отметить, что в платежке на оплату электроэнергии появится новая графа, а снизить сумму за свет можно, потребляя электроэнергию по отдельным дневным и ночным тарифам.

Нет, никаких существенных изменений в выплатах внутренне перемещенным лицам с 1 сентября 2022 года не предусматривается.

Лица, пострадавшие от российской агрессии, имеют право на получение:

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