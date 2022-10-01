Рост минимальной зарплаты и новое правило для водителей — какие изменения ждут украинцев в октябре 1 октября, 06:07 В октябре украинцам увеличат ряд выплат и запустят льготную ипотеку (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Рассказываем, какие изменения ждут украинцев с 1 октября 2022 года.

Рост минимальной зарплаты и связанных с ней выплат

С 1 октября 2022 года на 200 грн будет повышена минимальная зарплата - до 6700 грн.

В связи с повышением минимальной зарплаты увеличивается минимальный размер единого социального взноса.

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В частности, минимальный размер ЕСВ с 01 октября составит 1474 грн, максимальный – 22110 грн.

Также с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, поскольку их размеры привязаны к минимальной зарплате, действующей на момент обнаружения нарушения.

Также из-за роста минимальной зарплаты возрастет размер пенсий неработающих украинцев, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж от 35 лет мужчины и от 30 лет женщины. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2680 гривен (6700×40%).

Рост пенсий, не связанный с увеличением минимальной заработной платы

Пенсионеры в возрасте от 70 лет с 1 октября получат ежемесячную компенсационную доплату в размере 300 гривен.

Ежемесячная компенсационная выплата 300 грн. устанавливается независимо от вида пенсии, статьи, по которой пенсия выплачивается и трудоустройства пенсионера.

При этом дополнительные 300 гривен также получат и пенсионеры, которым исполняется 70 лет после 1 октября.

Ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн будет выплачиваться в пределах 10340,35 грн. до достижения ими возраста 75 лет.

Размер минимальной пенсии (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) вместе со всеми доплатами и надбавками будут установлены на уровне 3000 грн путем доплаты недостающей суммы.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и не имеющим страхового стажа 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пересчитают пенсионные выплаты. Минимальная пенсия с 1 октября будет выплачиваться пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 000 гривен.

При этом у пенсионеров в возрасте 80+ со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин размер пенсионной выплаты не может быть меньше 2600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет — меньше 2500 гривен.

Размеры «военных» пенсий по инвалидности возрастут для людей с инвалидностью в результате войны. Для разных групп инвалидности и званий пенсия будет на уровне от 4396 до 6532,50 гривен в месяц.

Пенсии для других групп инвалидности возрастут в зависимости от группы инвалидности и звания - от 4186 до 5986,50 гривен.

Для лиц с инвалидностью в результате войны размер минимальной пенсионной выплаты не может быть ниже:

I группа – 650% прожиточного минимума ( ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. С 01.07.2022 - 13175,50 гривен ( 2027×650%);

ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. - 13175,50 гривен 2027×650%); ІІ группа - 525% ПМ. С 01.07.2022 - 10641,75 гривен ( 2027×525%)

- 10641,75 гривен 2027×525%) ІІІ группа - 360% ПМ. С 01.07.2022 - 7297,20 гривен ( 2027×360%).

Все перерасчеты произведены автоматически и не нуждаются в обращениях получателей пенсии в подразделения Пенсионного фонда. Перечисленные суммы пенсии будут выплачиваться в выплатный период октября – с 4 по 25 число месяца.

Вдвое увеличат выплаты украинцам, приютившим переселенцев

С 1 октября украинцы, приютившие в своих домах внутренне перемещенных лиц, будут получать около 900 грн в месяц на каждого переселенца вместо 450 грн.

Об этом сообщала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, в частности, в программу Прихисток, которая действует в соответствии с этим порядком. Общество Красного Креста Украины по договоренности с Кабмином планирует финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение внутренне перемещенных лиц.

«Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые решения будут приняты», — уверяла Верещук.

Старт льготной ипотеки под 3%

С 1 октября стартует программа льготной ипотеки под 3% годовых для украинских военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых.

«Начальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину получить свое жилье», — уверял премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета Министров 16 сентября.

По его словам, функция подачи заявки на ипотеку должна появиться в Дії. Пока услуга находится в процессе разработки: «Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку».

Старт таможенного « безвиза» с ЕС

С 1 октября 2022 года Украина должна присоединиться к Объединенному комитету Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощения формальностей, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, является таможенное «безвизом».

Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

«"Таможенный безвиз" - это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени», - объяснял украинский премьер.

Украина начала применение NCTS с ноября 2020 в пилотном режиме, а с марта 2021 начат этап национального применения NCTS.

По данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года в системе NCTS уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта, начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных упрощений.

Назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будут выплачиваться Пенсионным фондом Украины

С 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины.

Соответствующее постановление правительство приняло 16 сентября.

Граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или по почте.

Как сообщало Министерство социальной политики, при расчете жилищной субсидии не будут учитывать:

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

компенсацию для покрытия понесенных расходов, связанных с размещением в своем жилом помещении внутренне перемещенных лиц по программе Прихисток.

Водители будут обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов

Согласно пункту 9.8 ПДД, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

При отсутствии дневных ходовых огней в конструкции транспортного средства водители будут обязаны включать ближний свет фар.

В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары, если это не будет слепить других водителей.

Если в период с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов водитель будет двигаться без включенных дневных ходовых огней или ближнего света фар, то патрульные полицейские должны составить на него протокол по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф по этой статье составляет от 425 до 510 грн.



Авторизоваться в подсистеме видеоконференцсвязи для дистанционного участия в судебном заседании будет возможно только через Электронный суд

С 1 октября авторизация в подсистеме видеоконференцсвязи для дистанционного участия в судебном заседании будет возможна только через электронный кабинет Электронного суда .

Об этом сообщал официальный веб-портал судебных властей Украины.

Режим видеоконференции предполагает, что лицо принимает участие в слушании дела по месту своего пребывания (без физического присутствия в зале судебного заседания).

Участник дела должен подать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда не позднее, чем за пять дней до судебного заседания (ст. 195 КАС Украины).

Риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи и т.д. несет участник дела, подавший такое заявление.

Женщинам все еще можно будет уезжать за границу

11 октября 2021 года Минобороны приняло Приказ № 313 Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

Приказом Минобороны № 35 от 7 февраля 2022 года этот перечень был обновлен и была определена дата, с которой возникает обязанность встать на воинский учет, – 1 октября 2022 года.

С начала войны на сайте президента Украины было зарегистрировано около 15 электронных петиций об отмене обязательного воинского учета для женщин и Приказа № 313, поскольку женщины беспокоились, что станут военнообязанными и не смогут выехать за границу.

6 сентября 2022 года Министерство обороны издало Приказ №259 О внесении изменения в приказ Министерства обороны Украины от 07 февраля 2022 года №35. 23 сентября 2022 года он был опубликован и вступил в силу.

Согласно тексту Приказа, обязанность взятия женщин на воинский учет перенесена на 1 октября 2023 года. Таким образом, женщинам, профессия или специальность которых есть в Перечне, можно не волноваться как минимум год.

В Николаевской области на два часа увеличат продолжительность комендантского часа

С 1 октября комендантский час в Николаеве и Николаевской области будет продлен с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

До этого комендантский час в Николаевской области длился с 23:00 до 5:00.

Киевский McDonald's заработает в обычном режиме

С 1 октября McDonald's в Киеве откроет для посетителей залы.

Они будут работать с 9:00 до 20:00 и будут закрываться во время воздушных тревог.

20 сентября McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Киеве, первыми начали работать на доставку три точки на левом берегу Днепра.

В других городах возобновление работы ресторанов начнется с доставки, позже заведения откроются для посещения.

Работа ресторанов в Украине была прекращена 24 февраля, сразу после начала российского вторжения. Решение об открытии части заведений в Украине компания McDonald's приняла после ряда консультаций с украинскими должностными лицами, специалистами по безопасности и поставщиками.