Новая стоимость оформления паспортов и денежная помощь жителям освобожденных территорий: что изменилось в Украине с 1 ноября

1 ноября, 06:10
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Жители деоккупированных территорий с 1 ноября могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату (на фото — освобожденная Балаклея Харьковской области) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Жители деоккупированных территорий с 1 ноября могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату (на фото — освобожденная Балаклея Харьковской области) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С 1 ноября жители освобожденных территорий Украины получают право на новый вид денежной помощи, в Украине дорожает оформление срочных заграничных и внутренних паспортов, а в Нидерландах меняются правила для украинских беженцев.

НВ напоминает о важнейших новациях и изменениях с 1 ноября 2022 года.

Дорожает срочное оформление заграничных и обычных паспортов

С 1 ноября 2022 года увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Соответствующие изменения урегулированы постановлением Кабмина №1180.

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Цены изменятся так:

  • срочный паспорт гражданина Украины, оформление или обмен в течение 10 рабочих дней - стоимость вырастет до 496 грн (было 252 грн); вместе с бланком (246 грн) будет составлять 742 грн
  • срочный загранпаспорт, оформление за три или семь рабочих дней — стоимость вырастет до 992 грн ( было704 грн), вместе с бланком (381 грн) будет составлять 1373 грн

Также с 1 ноября дорожает стоимость оформления других видов миграционных документов:

  • стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 грн.
  • оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.
  • оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 до 452 грн.
  • оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 грн до 399 грн.

Стоимость оформления внутреннего и заграничного паспортов для граждан Украины за стандартное время после 1 ноября остается неизменной:

  • загранпаспорт за стандартный срок   (около 20 рабочих дней) - 733 грн (352 грн оформление +381 грн бланк);
  • внутренний паспорта гражданина Украины за стандартный срок - 372 грн (126 грн оформление + 246 грн бланк).

Лашь через шесть месяцев после отмены военного положения в Украине подорожает и оформление обычных паспортов:

  • оформление паспорта гражданина Украины за 20 дней (кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной;
  • оформление загранпаспорта за 20 дней вырастет с 352 до 496 грн, цена бланка останется неизменной.

Одноразовая помощь жителям деоккупированных территорий Украины

1 ноября вступает в силу постановление Кабинета Министров, которое обеспечивает создание счета для выплаты помощи жителям деоккупированных территорий и эвакуированным лицам. Оказание денежной и гуманитарной помощи им будет происходить за счет средств, поступающих на гуманитарный счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке. На этот счет смогут поступать средства доноров.

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Средства будут выделяться областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, эвакуацию граждан, а также обустройство мест их компактного размещения.

Размер единовременной помощи для жителей деоккупированных территорий или лиц, вынужденных эвакуироваться, будет таким:

  • дети и лица с инвалидностью – 3000 грн;
  • все остальные категории – 2000 грн.

Как получить денежную помощь жителям освобожденных населенных пунктов, поясняет портал Юридический факт:

  • местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших в населенном пункте на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;
  • ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции;
  • Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;
  • Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Как получить денежную помощь эвакуируемым:

  • Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;
  • Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте;
  • Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.

Кроме того, жителям деоккупированных территорий с этого же счета Минреинтеграции будет финансировать гуманитарную помощь, в частности:

  • продукты питания,
  • вещи первой необходимости,
  • средства гигиены,
  • теплая одежда на зиму.

Наркотические и психотропные лекарства по электронному рецепту

Согласно приказу Минздрава, с 1 ноября в Украине вводится электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такие препараты применяют для лечения психических и невротических заболеваний, а также как обезболивающее — в частности, при онкозаболеваниях, тяжелых травмах или после инфаркта, напоминает Суспільне.

Е-рецепт на такие препараты будет действителен в течение 10 суток.

Электронный рецепт можно получить дистанционно, однако первый визит к врачу должен быть очным. Обычные рецепты на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, выписывают на бланках строгой отчетности, где не допускаются помарки.

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«Для пациентов улучшится система обслуживания, потому что бумажные рецепты довольно часто выписываются с ошибками, помарками, с исправлениями. В аптеке их не принимают и пациент вынужден вернуться к врачу, переписать рецепт, снова ехать в аптеку. С электронным рецептом основная масса таких моментов нивелируется», – рассказал Суспільному заведующий аптекой Александр Ломака.

Однако как минимум до конца 2022 года в ходу будут как электронные, так и традиционные бумажные рецепты, поскольку не все медучреждения Украины подключены к ЭСЗ (электронной системе здравоохранения).

"Кроме отсутствия технической возможности в некоторых медучреждениях, в Украине продолжается война. Поэтому внедряется переходный период, когда можно выписывать и электронный и бумажный рецепт. Возможны перебои со светом и с доступом к интернету в том или ином регионе. Так что смешанная система будет действовать как минимум до конца года, а дальше будем смотреть по ситуации с безопасностью в нашей стране", — подчеркнула Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения.

Новые правила для украинских беженцев в Нидерландах

Украинские беженцы, которые намерены устроиться на работу в Нидерландах и зарегистрированы в этой стране, с 1 ноября 2022 года должны обязательно иметь отметку-вклейку в паспорте либо аналогичный документ, подтверждающий статус временной защиты.

«С 1 ноября 2022 года наклейка или документ О-документ от Службы иммиграции и натурализации (IND) обязательны для украинцев, которые находятся в Нидерландах из-за войны, при трудоустройстве», — говорится в сообщении правительства страны, которое цитирует Укринформ.

Такая наклейка в паспорте является доказательством предоставления временной защиты и открывает доступ к рынку труда.

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Законы Нидерландов разрешают трудоустройство иностранных граждан только после получения работодателем соответствующего разрешения. Но для бежавших от войны украинцев власти решили сделать исключение. С 1 апреля 2022 года действовало освобождение работодателей от обязательства получать разрешение на работу для украинцев.

Это был переходный период, в течение которого украинцам была предоставлена возможность оформить все необходимые документы в IND, подтверждающие статус временно перемещенных лиц. Этот статус дает украинцам право работать в Нидерландах.

Переходный период завершился 31 октября. Это означает, что с 1 ноября 2022 года украинцы, оказавшиеся в Нидерландах из-за войны, могут продемонстрировать, что на них распространяется Директива о временной защите, только если у человека есть соответствующая наклейка в паспорте или O-документ, выданный IND.

Для этого украинцам необходимо обратиться в службы иммиграции и натурализации (IND) по месту жительства. Впрочем, сейчас из-за отсутствия персонала эта служба перегружена, что замедляет ее работу.

Новые налоги на продажу недвижимости разных типов

С 1 ноября вступает в силу закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем — с соответствующими изменениями. Новый закон меняет налогообложение продажи недвижимости, расширяет виды недвижимости и их налогообложение.

Новое законодательство влияет на порядок продажи нескольких объектов недвижимости в течение года: теперь есть смысл продать самый дорогой объект первым, а тот, что с наибольшими затратами — последним.

Как облагалася налогом продажа недвижимости до 31 октября 2022 года

Если вы являетесь владельцем жилой недвижимости в течение минимум трех лет и отчуждаете один из таких объектов впервые за год — ваш доход от такого отчуждения не облагается налогом вообще. Объектами недвижимости, на которые распространяется это правило, являются:

  • квартира, комната, жилой или дачный дом, их части или незавершенное строительство,
  • земельный участок под такими объектами, включая бытовые сооружения на нем,
  • земельный участок, не превышающий по размерам норму безвозмездной передачи (ст. 121 Земельного кодекса Украины).

Вторая и каждая последующая продажа жилья в течение одного года, или если жилье в вашей собственности менее трех лет облагается по 5% каждый. Все остальные виды недвижимости облагаются налогом в 5% от дохода каждый раз в течение года.

Налогообложение продажи недвижимости с 1 ноября 2022 года

В новом Законе изменяется размер налога за продажу недвижимости и порядок налогообложения объектов, по которым частично уплачена цена и зарегистрировано обременение вещных прав в пользу покупателя и от налогообложения НДС освобождаются операции по некоторым объектам.

Таким образом, в Законе произошли следующие изменения:

  • ставка налога с дохода от продаж будет равна 18% + 1,5% военный сбор;
  • доход от таких продаж может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы по приобретению объекта недвижимости. В таком случае доход лица будет считаться как «цена продаж или оценочная стоимость недвижимости минус затраты на ее приобретение», что похоже на подсчет инвестиционной прибыли.

Что остается без изменений

  • первая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и больше — не облагается НДФЛ;
  • вторая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и более или первая за год продажа другой недвижимости облагается налогом под 5% + 1,5% военный сбор;
  • при продаже полученных в подарок объектов недвижимости, расходами только сумма госпошлины, регистрационного сбора и аналогичных платежей, налогов и сборов, уплаченных в связи с оформлением подарка;
  • на унаследованные объекты не распространяется требование о владении ими в течение трех лет.

Возрастут ли тарифы на электроэнергию и другие услуги с 1 ноября 2022 года

Нет, цены на основные коммунальные услуги с 1 ноября 2022 остаются неизменными. Еще в июле Верховная Рада приняла правительственный закон №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

В частности, тарифы на электроэнергию для населения, несмотря на удары РФ по энергосистеме Украины, оставаются без изменений и зависят только от объема потребления:

  • 1,44 грн/кВт-час – за ежемесячное потребление до 250 кВт-час;
  • 1,68/кВт-час - за ежемесячное потребление свыше 250 кВт-ч

Также неизменными для всех категорий потребителей остаются тарифы на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку):
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
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Тарифы на газ с 1 ноября 2022 года.

Цены для бытовых потребителей газа не изменяются с 1 ноября 2022 года, как и перечень поставщиков природного газа для населения – они составляют 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).

Стоимость доставки газа не меняется также, оставаясь на уровне утвержденной, утверждена НКРЭК на 2022 год. 

До решения о заморозке тарифов фиксированной цена на газ должна была оставаться неизменной до 31 мая 2023 года.

Тарифы на воду с 1 ноября 2022 года.

Цена на горячую и холодную воду с 1 ноября для всех потребителей горячей воды и отопления остается на уровне 24 февраля 2022 года ― Нафтогаз поставляет газ производителям тепла по 7,40 грн/м³.

Повысят ли пенсии в Украине с 1 ноября

Нет, повышение минимальной заработной платы и повышение пенсий в Украине произошло в октябре.

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Новые повышения пенсий на ноябрь в Украине не запланированы. Вместе с тем украинцы, которые не получили повышение пенсий по возрасту и перерасчет военных пенсий и пенсий инвалидам, хотя имеют на это право, должны обратиться в госорганы для уточнения ситуации.

С 1 октября минимальная зарплата в Украине достигла 6700 грн, поэтому должен был состояться перерасчет пенсий для всех лиц от 65 лет с необходимым минимальным стажем. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров составляет 2680 гривен  (6 700×40%).

Кому подняли пенсию с октября 2022 года

На повышение пенсии с октября получили право лица, которые:

  • достигли возраста 65 лет и старше;
  • имеют необходимый страховой стаж (от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно);
  • лица от 70 до 75 лет;
  • пенсионеры с «военными пенсиями» и инвалиды.

Также с 1 октября произошло увеличение пенсий для лиц от 70 лет – на 300 грн. Гражданам, достигшим 70 лет после 1 октября, компенсационную выплату установят с даты достижения 70-летнего возраста. Перерасчет должен был произойти автоматически, однако, если выплата не увеличилась, нужно обратиться в органы пенсионного фонда.

Кроме того, происходит перерасчет «военных пенсий» по инвалидности и пенсиям инвалидам по разным маркерам, таким как звание, группа, возраст и тд перечисляют размеры пенсий. Они будут составлять от 4396 гривен до 6532,50 гривен. В случае, если перерасчет не произошел автоматически, пенсионер имеет право обратиться в государственные органы с заявлением и документами, удостоверяющими право на получение и перерасчет пенсии за инвалидность.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Беженцы Соцвыплаты Переселенцы Лекарства Паспорт Загранпаспорт Денежная помощь Рецепты Ноябрь Выплаты Украинцы за границей Деоккупация Донбасса Сюжет НВ Электронная медицинская карта Соцсектор Война России против Украины помощь переселенцам деоккупация

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