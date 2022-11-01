Новая стоимость оформления паспортов и денежная помощь жителям освобожденных территорий: что изменилось в Украине с 1 ноября 1 ноября, 06:10 Жители деоккупированных территорий с 1 ноября могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату (на фото — освобожденная Балаклея Харьковской области) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С 1 ноября жители освобожденных территорий Украины получают право на новый вид денежной помощи, в Украине дорожает оформление срочных заграничных и внутренних паспортов, а в Нидерландах меняются правила для украинских беженцев.

НВ напоминает о важнейших новациях и изменениях с 1 ноября 2022 года.



Дорожает срочное оформление заграничных и обычных паспортов

С 1 ноября 2022 года увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Соответствующие изменения урегулированы постановлением Кабмина №1180.

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Цены изменятся так:

срочный паспорт гражданина Украины , оформление или обмен в течение 10 рабочих дней - стоимость вырастет до 496 грн ( было 252 грн); вместе с бланком ( 246 грн) будет составлять 742 грн

, оформление или обмен в течение 10 рабочих дней - стоимость вырастет до 496 грн было 252 грн); вместе с бланком 246 грн) будет составлять грн срочный загранпаспорт, оформление за три или семь рабочих дней — стоимость вырастет до 992 грн ( было704 грн), вместе с бланком ( 381 грн) будет составлять 1373 грн

Также с 1 ноября дорожает стоимость оформления других видов миграционных документов:

стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 грн.



оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.



оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 до 452 грн.



оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 грн до 399 грн.

Стоимость оформления внутреннего и заграничного паспортов для граждан Украины за стандартное время после 1 ноября остается неизменной:



загранпаспорт за стандартный срок ( около 20 рабочих дней) - 733 грн ( 352 грн оформление +381 грн бланк);

около 20 рабочих дней) - 733 грн 352 грн оформление +381 грн бланк); внутренний паспорта гражданина Украины за стандартный срок - 372 грн ( 126 грн оформление + 246 грн бланк).

Лашь через шесть месяцев после отмены военного положения в Украине подорожает и оформление обычных паспортов:

оформление паспорта гражданина Украины за 20 дней ( кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной;

кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной; оформление загранпаспорта за 20 дней вырастет с 352 до 496 грн, цена бланка останется неизменной.

Одноразовая помощь жителям деоккупированных территорий Украины

1 ноября вступает в силу постановление Кабинета Министров, которое обеспечивает создание счета для выплаты помощи жителям деоккупированных территорий и эвакуированным лицам. Оказание денежной и гуманитарной помощи им будет происходить за счет средств, поступающих на гуманитарный счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке. На этот счет смогут поступать средства доноров.

Средства будут выделяться областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, эвакуацию граждан, а также обустройство мест их компактного размещения.

Размер единовременной помощи для жителей деоккупированных территорий или лиц, вынужденных эвакуироваться, будет таким:

дети и лица с инвалидностью – 3000 грн;

все остальные категории – 2000 грн.

Как получить денежную помощь жителям освобожденных населенных пунктов, поясняет портал Юридический факт:

местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших в населенном пункте на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;

ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции;

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Как получить денежную помощь эвакуируемым:

Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;

Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.

Кроме того, жителям деоккупированных территорий с этого же счета Минреинтеграции будет финансировать гуманитарную помощь, в частности:

продукты питания,

вещи первой необходимости,

средства гигиены,

теплая одежда на зиму.

Наркотические и психотропные лекарства по электронному рецепту

Согласно приказу Минздрава, с 1 ноября в Украине вводится электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такие препараты применяют для лечения психических и невротических заболеваний, а также как обезболивающее — в частности, при онкозаболеваниях, тяжелых травмах или после инфаркта, напоминает Суспільне.

Е-рецепт на такие препараты будет действителен в течение 10 суток.

Электронный рецепт можно получить дистанционно, однако первый визит к врачу должен быть очным. Обычные рецепты на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, выписывают на бланках строгой отчетности, где не допускаются помарки.

«Для пациентов улучшится система обслуживания, потому что бумажные рецепты довольно часто выписываются с ошибками, помарками, с исправлениями. В аптеке их не принимают и пациент вынужден вернуться к врачу, переписать рецепт, снова ехать в аптеку. С электронным рецептом основная масса таких моментов нивелируется», – рассказал Суспільному заведующий аптекой Александр Ломака.

Однако как минимум до конца 2022 года в ходу будут как электронные, так и традиционные бумажные рецепты, поскольку не все медучреждения Украины подключены к ЭСЗ (электронной системе здравоохранения).

"Кроме отсутствия технической возможности в некоторых медучреждениях, в Украине продолжается война. Поэтому внедряется переходный период, когда можно выписывать и электронный и бумажный рецепт. Возможны перебои со светом и с доступом к интернету в том или ином регионе. Так что смешанная система будет действовать как минимум до конца года, а дальше будем смотреть по ситуации с безопасностью в нашей стране", — подчеркнула Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения.

Новые правила для украинских беженцев в Нидерландах

Украинские беженцы, которые намерены устроиться на работу в Нидерландах и зарегистрированы в этой стране, с 1 ноября 2022 года должны обязательно иметь отметку-вклейку в паспорте либо аналогичный документ, подтверждающий статус временной защиты.

«С 1 ноября 2022 года наклейка или документ О-документ от Службы иммиграции и натурализации (IND) обязательны для украинцев, которые находятся в Нидерландах из-за войны, при трудоустройстве», — говорится в сообщении правительства страны, которое цитирует Укринформ.

Такая наклейка в паспорте является доказательством предоставления временной защиты и открывает доступ к рынку труда.

Законы Нидерландов разрешают трудоустройство иностранных граждан только после получения работодателем соответствующего разрешения. Но для бежавших от войны украинцев власти решили сделать исключение. С 1 апреля 2022 года действовало освобождение работодателей от обязательства получать разрешение на работу для украинцев.

Это был переходный период, в течение которого украинцам была предоставлена возможность оформить все необходимые документы в IND, подтверждающие статус временно перемещенных лиц. Этот статус дает украинцам право работать в Нидерландах.

Переходный период завершился 31 октября. Это означает, что с 1 ноября 2022 года украинцы, оказавшиеся в Нидерландах из-за войны, могут продемонстрировать, что на них распространяется Директива о временной защите, только если у человека есть соответствующая наклейка в паспорте или O-документ, выданный IND.

Для этого украинцам необходимо обратиться в службы иммиграции и натурализации (IND) по месту жительства. Впрочем, сейчас из-за отсутствия персонала эта служба перегружена, что замедляет ее работу.

С 1 ноября вступает в силу закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем — с соответствующими изменениями. Новый закон меняет налогообложение продажи недвижимости, расширяет виды недвижимости и их налогообложение.

Новое законодательство влияет на порядок продажи нескольких объектов недвижимости в течение года: теперь есть смысл продать самый дорогой объект первым, а тот, что с наибольшими затратами — последним.

Как облагалася налогом продажа недвижимости до 31 октября 2022 года

Если вы являетесь владельцем жилой недвижимости в течение минимум трех лет и отчуждаете один из таких объектов впервые за год — ваш доход от такого отчуждения не облагается налогом вообще. Объектами недвижимости, на которые распространяется это правило, являются:

квартира, комната, жилой или дачный дом, их части или незавершенное строительство,

земельный участок под такими объектами, включая бытовые сооружения на нем,

земельный участок, не превышающий по размерам норму безвозмездной передачи (ст. 121 Земельного кодекса Украины).

Вторая и каждая последующая продажа жилья в течение одного года, или если жилье в вашей собственности менее трех лет облагается по 5% каждый. Все остальные виды недвижимости облагаются налогом в 5% от дохода каждый раз в течение года.

Налогообложение продажи недвижимости с 1 ноября 2022 года

В новом Законе изменяется размер налога за продажу недвижимости и порядок налогообложения объектов, по которым частично уплачена цена и зарегистрировано обременение вещных прав в пользу покупателя и от налогообложения НДС освобождаются операции по некоторым объектам.

Таким образом, в Законе произошли следующие изменения:



ставка налога с дохода от продаж будет равна 18% + 1,5% военный сбор;

доход от таких продаж может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы по приобретению объекта недвижимости. В таком случае доход лица будет считаться как «цена продаж или оценочная стоимость недвижимости минус затраты на ее приобретение», что похоже на подсчет инвестиционной прибыли.

Что остается без изменений



первая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и больше — не облагается НДФЛ;

вторая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и более или первая за год продажа другой недвижимости облагается налогом под 5% + 1,5% военный сбор;

при продаже полученных в подарок объектов недвижимости, расходами только сумма госпошлины, регистрационного сбора и аналогичных платежей, налогов и сборов, уплаченных в связи с оформлением подарка;

на унаследованные объекты не распространяется требование о владении ими в течение трех лет.

Нет, цены на основные коммунальные услуги с 1 ноября 2022 остаются неизменными. Еще в июле Верховная Рада приняла правительственный закон №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

В частности, тарифы на электроэнергию для населения, несмотря на удары РФ по энергосистеме Украины, оставаются без изменений и зависят только от объема потребления:

1,44 грн/кВт-час – за ежемесячное потребление до 250 кВт-час;

1,68/кВт-час - за ежемесячное потребление свыше 250 кВт-ч

Также неизменными для всех категорий потребителей остаются тарифы на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию ( ее производство, транспортировку и поставку):

ее производство, транспортировку и поставку): услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Тарифы на газ с 1 ноября 2022 года.

Цены для бытовых потребителей газа не изменяются с 1 ноября 2022 года, как и перечень поставщиков природного газа для населения – они составляют 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).

Стоимость доставки газа не меняется также, оставаясь на уровне утвержденной, утверждена НКРЭК на 2022 год.

До решения о заморозке тарифов фиксированной цена на газ должна была оставаться неизменной до 31 мая 2023 года.

Тарифы на воду с 1 ноября 2022 года.

Цена на горячую и холодную воду с 1 ноября для всех потребителей горячей воды и отопления остается на уровне 24 февраля 2022 года ― Нафтогаз поставляет газ производителям тепла по 7,40 грн/м³.

Нет, повышение минимальной заработной платы и повышение пенсий в Украине произошло в октябре.

Новые повышения пенсий на ноябрь в Украине не запланированы. Вместе с тем украинцы, которые не получили повышение пенсий по возрасту и перерасчет военных пенсий и пенсий инвалидам, хотя имеют на это право, должны обратиться в госорганы для уточнения ситуации.

С 1 октября минимальная зарплата в Украине достигла 6700 грн, поэтому должен был состояться перерасчет пенсий для всех лиц от 65 лет с необходимым минимальным стажем. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров составляет 2680 гривен (6 700×40%).



Кому подняли пенсию с октября 2022 года

На повышение пенсии с октября получили право лица, которые:

достигли возраста 65 лет и старше;



имеют необходимый страховой стаж ( от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно);

от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно); лица от 70 до 75 лет;

пенсионеры с «военными пенсиями» и инвалиды.

Также с 1 октября произошло увеличение пенсий для лиц от 70 лет – на 300 грн. Гражданам, достигшим 70 лет после 1 октября, компенсационную выплату установят с даты достижения 70-летнего возраста. Перерасчет должен был произойти автоматически, однако, если выплата не увеличилась, нужно обратиться в органы пенсионного фонда.

Кроме того, происходит перерасчет «военных пенсий» по инвалидности и пенсиям инвалидам по разным маркерам, таким как звание, группа, возраст и тд перечисляют размеры пенсий. Они будут составлять от 4396 гривен до 6532,50 гривен. В случае, если перерасчет не произошел автоматически, пенсионер имеет право обратиться в государственные органы с заявлением и документами, удостоверяющими право на получение и перерасчет пенсии за инвалидность.