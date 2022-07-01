Визы для россиян, отмена лимитов на продажу топлива и льготной растаможки авто — что изменится для украинцев в июле

1 июля, 12:05
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В июле украинцев ждет повышение соцвыплат в связи с ростом таможенного минимума, начало вступительной кампании и отмена льготной растаможки автомобилей (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В июле украинцев ждет повышение соцвыплат в связи с ростом таможенного минимума, начало вступительной кампании и отмена льготной растаможки автомобилей (Фото:REUTERS/Juan Medina)

НВ напоминает, что изменится для украинцев с начала июля.

Повышение прожиточного минимума и пенсий

С 1 июля 2022 года, согласно принятому государственному бюджету, в Украине вырастет прожиточный минимум:

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  • Общий показатель прожиточного минимума (на одного человека в расчете на месяц) будет составлять 2508 грн (до этого — 2393 грн);
  • Прожиточный минимум для детей до шести лет — 2201 грн (до этого — 2100 грн);
  • Прожиточный минимум для детей от шести до 18 лет — 2744 грн (до этого — 2618 грн);
  • Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 2600 грн (до этого — 2481 грн);
  • Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2027 грн (до этого — 1934 грн).
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Одновременно с ростом прожиточного минимума изменится

  • сумма индексированной оплаты труда;
  • минимальный размер пенсии по возрасту;
  • максимальный размер пособия по безработице (не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц);
  • минимальные гарантированные и рекомендованные размеры алиментов для детей.

Пенсионные выплаты связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. В связи с его ростом минимальная пенсия тоже вырастет с 1934 до 2027 грн (повышение составит 93 грн).

Вырастет также максимальная пенсия — с 19340 до 20270 грн (повышение составит 930 грн).

Упрощение смены поставщика газа для небытовых потребителей

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С 1 июля 2022 года для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком небытовым потребителям не нужно предоставлять привычные документы, а именно:

  • письменное разрешение на переход;
  • акт сверки

или

  • справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.

Как отмечают в НКРЭКУ, такое решение было принято с целью упрощения условий для изменения поставщика небытовыми потребителями.

Отмена льготной растаможки

С 1 июля Рада вернула пошлины и обложение налогом на добавленную стоимость на импортные товары и растаможку авто.

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Отмена льготы по НДС, пошлины и акциза вводится 1 июля для всех авто, кроме тех, которые идут на нужды Вооруженных сил Украины.

Также, согласно закону, легковые электромобили от сбора в ПФУ освобождаются, но пошлину и акциз с них платить придется.

Льготное растаможивание автомобилей в Украине вводилось с 1 апреля 2022 года «на период военного положения».

Однако в мае Кабмин заявил, что введение льготных условий растаможки авто привело к тому, что бюджет Украины потерял уже около 13 миллиардов гривен, и предложил их отменить.

Рада приняла соответствующий закон 21 июня.

Отмена лимитов на продажу топлива

В июле ожидается отмена лимита на продажу топлива на АЗС в 20−40 л в одни руки.

Об этом на брифинге 28 июня сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

https://www.youtube.com/watch?v=ChoCWGQlK30&t=3s

«Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на 1 машину 40 л, а на некоторых еще остается 20 л, то в июле эти лимиты либо будут подняты, либо до конца июля вообще будут сняты», — пообещал нардеп.

Для полной стабилизации ситуации, по словам Геруса, нужно еще 1−1,5 месяца.

Основная сессия Национального мультипредметного теста

С 16 июля стартует основная сессия национального мультипредметного теста, которая будет продолжаться до 10 августа.

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Национальный мультипредметный тест (НМТ) — упрощенный вариант ВНО является главной особенностью вступительной кампании 2022 года

НМТ будет состоять из 60 вопросов — по 20 на каждый из трех предметов — украинский язык (без литературы), математика (алгебра и геометрия) и история Украины (с начала XX по начало XXI века). Выбирать другие предметы для НМТ нельзя.

Планируется три сессии НМТ — основная (с 16 июля по 10 августа), дополнительная (с 16 по 20 августа) и специальная (с 12 по 16 сентября).

Визовый режим для россиян

1 июля в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.

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Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войска и захвата украинских территорий в ряде областей.

С этого дня граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.

При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.

Решение о визовом режиме для россиян Кабмин принял 17 июня.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Газ Визы Внешнее независимое оценивание — ВНО Вступительная кампания Бензин Пенсии Прожиточный минимум Визы с Россией Подержанные автомобили Июль Сюжет НВ Растаможка Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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