Визы для россиян, отмена лимитов на продажу топлива и льготной растаможки авто — что изменится для украинцев в июле 1 июля, 12:05 Сюжет В июле украинцев ждет повышение соцвыплат в связи с ростом таможенного минимума, начало вступительной кампании и отмена льготной растаможки автомобилей (Фото:REUTERS/Juan Medina)

НВ напоминает, что изменится для украинцев с начала июля.

Повышение прожиточного минимума и пенсий

С 1 июля 2022 года, согласно принятому государственному бюджету, в Украине вырастет прожиточный минимум:

Общий показатель прожиточного минимума ( на одного человека в расчете на месяц) будет составлять 2508 грн ( до этого — 2393 грн);

на одного человека в расчете на месяц) будет составлять 2508 грн до этого — 2393 грн); Прожиточный минимум для детей до шести лет — 2201 грн ( до этого — 2100 грн);

до этого — 2100 грн); Прожиточный минимум для детей от шести до 18 лет — 2744 грн ( до этого — 2618 грн);

до этого — 2618 грн); Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 2600 грн ( до этого — 2481 грн);

до этого — 2481 грн); Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2027 грн ( до этого — 1934 грн).

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Одновременно с ростом прожиточного минимума изменится

сумма индексированной оплаты труда;

минимальный размер пенсии по возрасту;



максимальный размер пособия по безработице ( не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц);



не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц); минимальные гарантированные и рекомендованные размеры алиментов для детей.

Пенсионные выплаты связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. В связи с его ростом минимальная пенсия тоже вырастет с 1934 до 2027 грн (повышение составит 93 грн).

Вырастет также максимальная пенсия — с 19340 до 20270 грн (повышение составит 930 грн).

Упрощение смены поставщика газа для небытовых потребителей

С 1 июля 2022 года для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком небытовым потребителям не нужно предоставлять привычные документы, а именно:

письменное разрешение на переход;

акт сверки

или

справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.

Как отмечают в НКРЭКУ, такое решение было принято с целью упрощения условий для изменения поставщика небытовыми потребителями.

Отмена льготной растаможки

С 1 июля Рада вернула пошлины и обложение налогом на добавленную стоимость на импортные товары и растаможку авто.

Отмена льготы по НДС, пошлины и акциза вводится 1 июля для всех авто, кроме тех, которые идут на нужды Вооруженных сил Украины.

Также, согласно закону, легковые электромобили от сбора в ПФУ освобождаются, но пошлину и акциз с них платить придется.

Льготное растаможивание автомобилей в Украине вводилось с 1 апреля 2022 года «на период военного положения».

Однако в мае Кабмин заявил, что введение льготных условий растаможки авто привело к тому, что бюджет Украины потерял уже около 13 миллиардов гривен, и предложил их отменить.

Рада приняла соответствующий закон 21 июня.

Отмена лимитов на продажу топлива

В июле ожидается отмена лимита на продажу топлива на АЗС в 20−40 л в одни руки.

Об этом на брифинге 28 июня сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на 1 машину 40 л, а на некоторых еще остается 20 л, то в июле эти лимиты либо будут подняты, либо до конца июля вообще будут сняты», — пообещал нардеп.

Для полной стабилизации ситуации, по словам Геруса, нужно еще 1−1,5 месяца.

Основная сессия Национального мультипредметного теста

С 16 июля стартует основная сессия национального мультипредметного теста, которая будет продолжаться до 10 августа.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) — упрощенный вариант ВНО является главной особенностью вступительной кампании 2022 года



НМТ будет состоять из 60 вопросов — по 20 на каждый из трех предметов — украинский язык (без литературы), математика (алгебра и геометрия) и история Украины (с начала XX по начало XXI века). Выбирать другие предметы для НМТ нельзя.

Планируется три сессии НМТ — основная (с 16 июля по 10 августа), дополнительная (с 16 по 20 августа) и специальная (с 12 по 16 сентября).

Визовый режим для россиян

1 июля в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.



Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войска и захвата украинских территорий в ряде областей.

С этого дня граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.

При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.

Решение о визовом режиме для россиян Кабмин принял 17 июня.

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