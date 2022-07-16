«Мы — венчур, источник нового». Топ-маркетолог Федорив — о том, какой видит Украину мир, трендах отечественного бизнеса и лишнем в жизни 16 июля, 08:17 Эксклюзив НВ По мнению Андрея Федорива, Украину следует позиционировать не как нацию войны, а как нацию смелых воинов, технологий и креаторов (Фото:DR)

Андрей Федорив, успешный маркетолог и основатель Fedoriv Group, рассказывает о том, что изменила война в украинской бизнес-среде, и демонстрирует оптимизм, рассматривая перспективы

За плечами Андрея Федорива, одного из самых именитых креативных рекламистов в Украине и успешного бизнесмена в сфере маркетинга, сотрудничество с известными отечественными брендами, в том числе Новая почта, Ощадбанк, Розетка и многими другими. Впрочем, этим сфера интересов предпринимателя не ограничивается. В конце 2019-го вместе с партнерами он запустил в Киеве коворкинг Kooperativ, а недавно стал соучредителем инвестиционной компании Vesna Capital.

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В интервью НВ Федорив рассказывает о том, как война изменила украинский бизнес и каких амбиций не хватает отечественным предпринимателям, а также рассуждает о том, насколько инвестиционно привлекательной станет Украина после окончания войны.

— По вашим наблюдениям, как изменились украинцы за время войны?

— Мне кажется, что сами люди, их сущность не изменилась. Но для всего мира открылись крутые черты украинцев. Прежде всего это несокрушимость, стойкость. Эти черты были у нас и раньше, просто сейчас на них обратили внимание. Возможно, даже сами украинцы не замечали, что наша нация такая героическая, отважная, внутренне свободная.

Возможно, 30 лет хаоса, беспорядков, проблем было достаточно, чтобы внутренние зерна свободы, которые были всегда в ДНК украинской нации, проросли и укоренились, и их уже очень трудно вырвать. Тем более что обе современные революции так или иначе победили — и Оранжевая революция, и Революция достоинства. Цель Оранжевой революции была привести к власти честно победившего кандидата — Виктора Ющенко, и это произошло, а цель Революции достоинства была идти в Европу, а не в Россию, и сейчас у нас есть безвиз и получили статус кандидата в ЕС.

Поэтому наша нация знает, как выигрывать, знает, что такое вкус победы, и знает, что победа возможна. Когда сегодня украинцы говорят о победе, это не какое-то абстрактное понятие.

Еще проявилась очень важная черта — невероятная способность украинцев к кооперации в момент кризиса. В решающие моменты у нас очень высокий уровень взаимной поддержки, единения и, я бы сказал, горизонтальной организации, не требующей иерархии и приказов для действия. Это то, что мне нравится. Мне не нравится, что это быстро исчезает, как только исчезает угроза. То есть мы в мирном формате гораздо менее управляемы, чем в военном, к сожалению. Когда есть угроза, Украина — это монолит, это сбор средств на нужды ВСУ, это фантастическая способность украинской нации заботиться о себе и о других.

Также мне нравится, что в первые месяцы [угрозы] коррупционеры, вся чиновничье-гламурная шушера, как правило, исчезает и затихает. И мне бы очень хотелось, чтобы они исчезли вместе с войной. Но боюсь, что этого не произойдет.

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