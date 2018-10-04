Что говорят в Верховной Раде о санкциях против 112 Украина и NewsOne

Народный депутат Виктор Чумак отметил, что другие каналы имеют цензуру, поэтому не дают слово представителям оппозиции

Ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина и NewsOne - в Верховной Раде проголосовали за соответствующий проект постановления и обратились с этим вопросом в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Документ поддержало 229 народных депутатов. Деятельность этих двух субъектов - 112 Украина и NewsOne - давно вызывала непонимание, заявил народный депутат от фракции БПП Иван Винник. Владельцы этих каналов влияют на редакционную политику этих СМИ.

Политические баталии

Украинский парламент втягивают в политические разборки и руками депутатов пытаются уничтожить отдельные телеканалы, заявил с трибуны Верховной Рады народный депутат фракции Оппозиционный блок Юрий Павленко. Он напомнил, что с начала года увеличилось количество нападений на журналистов.

Ответственность владельцев

В комментарии журналистам заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид отметила, что надо усилить ответственность именно владельцев и спонсоров телеканалов. Но позволять в эфирах откровенную пророссийскую пропаганду также недопустимо.

Правящая сторона

Информационное пространство должно быть сбалансированным, а в Украине оно время от времени склоняется в провластную или оппозиционную сторону, отметил внефракционный народный депутат Виктор Чумак. Он добавил, что стоит обращать внимание не только на откровенную пророссийскую позицию двух упомянутых телеканалов. В инфопространстве есть и другие телеканалы, где есть цензура.

"Если вы заявляете, что некоторые каналы являются проповедниками русского мире, проповедниками российской пропаганды, то вы должны реально говорить, что на ваших каналах существует цензура. Каналы 5, Прямой, Интер, Украина - запрещают любое слово оппозиционным политикам", - сказал Чумак.

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В случае введения санкций должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности отдельных СМИ. Санкции предусматривают блокирование активов.

Речь идет о временном ограничении права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Предусмотрено предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств.