Оккупанты пока не отступают с Запорожского направления — мэр Мелитополя 2 декабря, 14:00 Говорить об отступлении оккупантов из населенных пунктов Запорожской области пока рано (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пока не отступают из захваченных населенных пунктов Запорожской области.



Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Мелитопольском районе возросло количество оккупационных войск.

«"Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, из Запорожского направления — сегодня об этом говорить рано», — отметил мэр.

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Федоров рассказал, что несколько часов назад Мелитополь был полностью заблокирован оккупантами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах разместили несколько блокпостов и обыскивают машины.

Накануне Генштаб сообщал, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.

