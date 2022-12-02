Оккупанты пока не отступают с Запорожского направления — мэр Мелитополя

2 декабря, 14:00
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Говорить об отступлении оккупантов из населенных пунктов Запорожской области пока рано (Фото:Генштаб)

Говорить об отступлении оккупантов из населенных пунктов Запорожской области пока рано (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пока не отступают из захваченных населенных пунктов Запорожской области.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Мелитопольском районе возросло количество оккупационных войск.

«"Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, из Запорожского направления — сегодня об этом говорить рано», — отметил мэр.

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Федоров рассказал, что несколько часов назад Мелитополь был полностью заблокирован оккупантами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах разместили несколько блокпостов и обыскивают машины.

Накануне Генштаб сообщал, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=rKhE95R1OfI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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