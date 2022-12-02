Оккупанты пока не отступают с Запорожского направления — мэр Мелитополя
Говорить об отступлении оккупантов из населенных пунктов Запорожской области пока рано (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пока не отступают из захваченных населенных пунктов Запорожской области.
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в Мелитопольском районе возросло количество оккупационных войск.
«"Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, из Запорожского направления — сегодня об этом говорить рано», — отметил мэр.
Федоров рассказал, что несколько часов назад Мелитополь был полностью заблокирован оккупантами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах разместили несколько блокпостов и обыскивают машины.
Накануне Генштаб сообщал, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.