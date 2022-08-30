Каково задание ВСУ на Херсонском направлении после уничтожения мостов — ответ израильского офицера

30 августа, 17:08
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59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка обстреливает оккупационные войска (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка обстреливает оккупационные войска (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире Радио НВ назвал главное задание Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении после уничтожения мостов.

«Как я понимаю, почти все мосты на левый берег Днепра повреждены и не могут использоваться для снабжения группировкой противника на правом берегу Днепра. Это очень хорошая новость и очень верные действия. Сейчас нужно выявить самое слабое звено в обороне противника и именно там приложить основные усилия по этому наступлению», — сказал Верцнер Радио НВ.

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https://www.youtube.com/watch?v=qw-4L_7G2og

В то же время он добавил, что основное усилие не может быть единичным и необходимо применять вспомогательные усилия, чтобы враг не сумел быстро обнаружить направление основного усилия.

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«Это правило любого наступательного боя — нет разницы, будь то в степи или в других топографических условиях», — объяснил военный эксперт.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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