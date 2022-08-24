Что происходит на юге Украины: Генштаб рассказал о текущей ситуации

24 августа, 08:05
Генштаб сообщил, что происходит на юге (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, что происходит на юге (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Войска РФ применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврийское, Засилье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка.

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Вражеская авиация нанесла удары возле Потемкиного и Лозового.

Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаково.

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Корабельная группировка РФ в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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