Что происходит на юге Украины: Генштаб рассказал о текущей ситуации
Генштаб сообщил, что происходит на юге (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Войска РФ применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврийское, Засилье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка.
Вражеская авиация нанесла удары возле Потемкиного и Лозового.
Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаково.
Корабельная группировка РФ в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.