Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины

5 августа, 08:06
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:ВМС ВС Украины)

Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:ВМС ВС Украины)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Войска РФ поддерживают высокую интенсивность разведки БПЛА.

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Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.

Видео дня

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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