Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:ВМС ВС Украины)
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Войска РФ поддерживают высокую интенсивность разведки БПЛА.
Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.
Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.
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