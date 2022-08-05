Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:ВМС ВС Украины)

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