Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются сковать действия ВСУ и защитить переправы через Днепр 3 августа, 08:06 Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты для сковывания действий украинских войск обстреливают позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии.



Как сообщает Генштаб, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупароково, Апрельское и Белогорка.

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Задействовали авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Для уточнения положения украинских войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений оккупанты ведут воздушную разведку.

Продолжают принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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