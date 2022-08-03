Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются сковать действия ВСУ и защитить переправы через Днепр

3 августа, 08:06
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты для сковывания действий украинских войск обстреливают позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Как сообщает Генштаб, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупароково, Апрельское и Белогорка.

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Задействовали авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

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Для уточнения положения украинских войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений оккупанты ведут воздушную разведку.

Продолжают принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

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В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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