Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются сковать действия ВСУ и защитить переправы через Днепр
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты для сковывания действий украинских войск обстреливают позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Как сообщает Генштаб, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупароково, Апрельское и Белогорка.
Задействовали авиацию для удара по району урочища Плотницкое.
Для уточнения положения украинских войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений оккупанты ведут воздушную разведку.
Продолжают принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
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