Активная разведка, обстрелы из танков и артиллерии: Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций.
Об этом сообщает Генштаб.
Российские войска активно ведут разведку с помощью БПЛА.
Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты систематически обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.
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