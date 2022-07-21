Активная разведка, обстрелы из танков и артиллерии: Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины

21 июля, 08:00
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций.

Об этом сообщает Генштаб.

Российские войска активно ведут разведку с помощью БПЛА.

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Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты систематически обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

Видео дня

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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