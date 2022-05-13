Как подать заявление о поврежденном имуществе в результате войны — инфографика 13 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Украинцы, чье недвижимое имущество было повреждено в результате российской агрессии, могут сообщить об этом государству и получить возмещение.

Война России против Украины — главные события 13 мая

По данным Киевской школы экономики, убытки Украины за время войны достигли $94 млрд. Наибольший ущерб фиксируется в жилом фонде. Из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн. кв. м жилого фонда на $31 млрд. Больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Видео дня

Украинцы, чье недвижимое имущество было повреждено в результате российской агрессии, могут сообщить об этом государству и получить возмещение.

Кто может обратиться?

Граждане Украины, которые являются владельцами поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации после 24 февраля 2022 лично или через представителя.

Как подать заявление?

через мобильное приложение Дія или портал Дія

обратившись в ЦНАП или к нотариусу ( независимо от места жительства или пребывания)

При подаче сообщения через ЦНАП или нотариуса заранее просмотрите Перечень административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам.

Какую информацию нужно указать в сообщении?

Фамилия Имя Отчество ( при наличии) человека;

при наличии) человека; РНОКПП ( при подаче с использованием мобильного приложения портала Дія) или серия и номер паспорта ( для физических лиц, отказавшихся от принятия РНОКПП и имеющих соответствующую отметку в паспорте) ( в случае представления через портал Дія);

при подаче с использованием мобильного приложения портала Дія) или серия и номер паспорта для физических лиц, отказавшихся от принятия РНОКПП и имеющих соответствующую отметку в паспорте) в случае представления через портал Дія); контактные данные человека: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи ( при наличии);

при наличии); сведения о недвижимом имуществе;

сведения о количестве людей, проживавших в недвижимом имуществе;

сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества ( дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация ( при наличии).

Какие сведения о недвижимом имуществе необходимо указывать?

Тип объекта недвижимого имущества ( квартира, другие жилые помещения в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом);

квартира, другие жилые помещения в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом); регистрационный номер недвижимого имущества согласно сведениям из Государственного реестра прав на недвижимое имущество ( при наличии);

при наличии); общая площадь недвижимого имущества ( в случае отсутствия точной информации об общей площади недвижимого имущества указывается ориентировочная площадь);

в случае отсутствия точной информации об общей площади недвижимого имущества указывается ориентировочная площадь); адрес ( местонахождение) недвижимого имущества;

местонахождение) недвижимого имущества; информация о том, что недвижимое имущество является объектом культурного наследия ( в случае необходимости).

Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал Благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.