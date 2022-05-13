Как подать заявление о поврежденном имуществе в результате войны — инфографика
Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)
Украинцы, чье недвижимое имущество было повреждено в результате российской агрессии, могут сообщить об этом государству и получить возмещение.
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По данным Киевской школы экономики, убытки Украины за время войны достигли $94 млрд. Наибольший ущерб фиксируется в жилом фонде. Из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн. кв. м жилого фонда на $31 млрд. Больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.
Украинцы, чье недвижимое имущество было повреждено в результате российской агрессии, могут сообщить об этом государству и получить возмещение.
Кто может обратиться?
Граждане Украины, которые являются владельцами поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации после 24 февраля 2022 лично или через представителя.
Как подать заявление?
- через мобильное приложение Дія или портал Дія
- обратившись в ЦНАП или к нотариусу (независимо от места жительства или пребывания)
При подаче сообщения через ЦНАП или нотариуса заранее просмотрите Перечень административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам.
Какую информацию нужно указать в сообщении?
- Фамилия Имя Отчество (при наличии) человека;
- РНОКПП (при подаче с использованием мобильного приложения портала Дія) или серия и номер паспорта (для физических лиц, отказавшихся от принятия РНОКПП и имеющих соответствующую отметку в паспорте) (в случае представления через портал Дія);
- контактные данные человека: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии);
- сведения о недвижимом имуществе;
- сведения о количестве людей, проживавших в недвижимом имуществе;
- сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация (при наличии).
Какие сведения о недвижимом имуществе необходимо указывать?
- Тип объекта недвижимого имущества (квартира, другие жилые помещения в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом);
- регистрационный номер недвижимого имущества согласно сведениям из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (при наличии);
- общая площадь недвижимого имущества (в случае отсутствия точной информации об общей площади недвижимого имущества указывается ориентировочная площадь);
- адрес (местонахождение) недвижимого имущества;
- информация о том, что недвижимое имущество является объектом культурного наследия (в случае необходимости).
Инфографику создал Благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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