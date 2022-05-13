Как подать заявление о поврежденном имуществе в результате войны — инфографика

13 мая, 15:31
Цей матеріал також доступний українською
Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Украинцы, чье недвижимое имущество было повреждено в результате российской агрессии, могут сообщить об этом государству и получить возмещение.

Война России против Украины — главные события 13 мая

По данным Киевской школы экономики, убытки Украины за время войны достигли $94 млрд. Наибольший ущерб фиксируется в жилом фонде. Из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн. кв. м жилого фонда на $31 млрд. Больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Видео дня

Украинцы, чье недвижимое имущество было повреждено в результате российской агрессии, могут сообщить об этом государству и получить возмещение.

Кто может обратиться?

Граждане Украины, которые являются владельцами поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации после 24 февраля 2022 лично или через представителя.

Как подать заявление?

  • через мобильное приложение Дія или портал Дія
  • обратившись в ЦНАП или к нотариусу (независимо от места жительства или пребывания)

При подаче сообщения через ЦНАП или нотариуса заранее просмотрите Перечень административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам.

Какую информацию нужно указать в сообщении?

  • Фамилия Имя Отчество (при наличии) человека;
  • РНОКПП (при подаче с использованием мобильного приложения портала Дія) или серия и номер паспорта (для физических лиц, отказавшихся от принятия РНОКПП и имеющих соответствующую отметку в паспорте) (в случае представления через портал Дія);
  • контактные данные человека: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии);
  • сведения о недвижимом имуществе;
  • сведения о количестве людей, проживавших в недвижимом имуществе;
  • сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация (при наличии).

Какие сведения о недвижимом имуществе необходимо указывать?

  • Тип объекта недвижимого имущества (квартира, другие жилые помещения в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом);
  • регистрационный номер недвижимого имущества согласно сведениям из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (при наличии);
  • общая площадь недвижимого имущества (в случае отсутствия точной информации об общей площади недвижимого имущества указывается ориентировочная площадь);
  • адрес (местонахождение) недвижимого имущества;
  • информация о том, что недвижимое имущество является объектом культурного наследия (в случае необходимости).
Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал Благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Редактор: Мария Молодковец

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Имущество Возмещение ущерба Дія Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X