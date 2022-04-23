«Это не люди, это животные». Две истории о том, как вспоминают оккупантов в селах возле Бородянки — репортаж НВ 23 апреля, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Дом 74-летнего Николая Гусака в Вабле пострадал от российских обстрелов, а жена оказалась в больнице (Фото:Александр Медведев / НВ)

«Приехали к нам голые, грязные и голодные, и чувствовали себя так, как на курортах», — жители освобожденных сел в Киевской области рассказали НВ о привычках российских военных

В селе Вабля, которое находится в 60 км от Киева, возле печально известной Бородянки, и в мирные времена проживало немного людей — где-то две сотни. Сейчас здесь совсем мало жителей, зато много поврежденных обстрелами домов.

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74-летнего Николая Гусака НВ встретил возле одного из таких домов.

Вместе с дочерью, приехавшей из Коростышева, он пытался навести хоть какой-то порядок возле дома. «Такая лялечка стояла, — глядя на свой дом с выбитыми окнами, разрушенными стенами и разбитой крышей, рассказывает мужчина. — Теперь нет».

В Ваблю он вместе с женой перебрался три года назад — дом в этой деревне супругам купили дети, проживающие в Киеве. «Мы даже не знали, куда едем. Дети преподнесли сюрприз», — объясняет Гусак.

Подарок ему понравился. Еще лучше «сюрприз» стал выглядеть, когда получил пластиковые окна и новую крышу. «Дом у нас был на всю деревню», — вспоминает пенсионер, со слезами на глазах глядя на полуразрушенное жилье.

Он теперь живет один — жена почти месяц лежит в больнице с осколочными ранениями ног и спины. «Она не ходит», — рассказывает мужчина. И показывает 3 кг осколков, собранных в своем дворе.

Во время оккупации его раненой жене не оказывали помощи: русский военный фельдшер пришел, посмотрел и сказал, что ничего поделать не может. Женщину удалось вывезти в больницу только после освобождения.

Николай Гусак собрал много осколков в своем дворе / Фото: Александр Медведев / НВ

Теперь Гусак один спит в летней кухне и с ужасом вспоминает оккупацию: «Не было ни минуты, чтобы не ездили танки».

Забор его двора разрушила русская военная техника. В огороде — воронка от снаряда.

«Что вы думаете теперь о русских?», — спрашиваю у Николая. «Это не люди, это животные. Разве человек такое сделает? Нет», — с отчаянием говорит он.

Многие дома в Вабле разрушила война / Фото: Александр Медведев / НВ

В одном из дворов неподалеку оккупанты расстреляли женщину и ее сына, тела погибших эксгумировали уже после освобождения.

«Курей воровали»



В Андреевке, соседнем с Ваблей селом, также не было никаких военных объектов. Но оно все равно сильно пострадало от обстрелов.



78-летняя Ольга, стоя у развалин, оставшихся от дома напротив ее дома, говорит, что тот рухнул первым, еще в начале марта.

В другой день Градом попало в очередной дом и перебило газовую трубу. «4 дня горело и гудело на всю улицу», — вспоминает женщина.

Андреевка, в отличие от Вабли, — большое село: здесь есть 7 улиц и около 2 тыс. жителей.

Ольга говорит, что сейчас почти ежедневно кого-то хоронят: люди погибли под обстрелами, кто-то из пожилых жителей просто не выдержал ужасов войны, а некоторых местных застрелили россияне. Среди последних несколько молодых ребят.

78-летняя Ольга из Андреевки говорит, что российские военные пришли в Украину голодными и грязными / Фото: Александр Медведев / НВ

Когда вражеские военные вошли в село, то сразу начали с проверки домов, разбили или забрали у людей мобильные телефоны. И заняли для себя пустые дома. Хотя одну из соседок Ольги россияне просто выгнали во двор, забрав документы на дом.

К самой Ольге тоже приходили, — заглянул в окно русский солдат. «Я говорю: какого черта ты сюда приперся?», — вспоминает пенсионерка. После 5-минутной перепалки она все же открыла дверь и позволила оккупантам проверить свое жилье. Не найдя ничего интересного, русский повесил белую тряпку на забор и сказал женщине всегда носить белую повязку.

Так на каждом дворе, где жили люди, появилась белая тряпка.

Разрушенный дом в селе Андреевка Киевской области / Фото: Александр Медведев / НВ

Но Ольга из-за сильных обстрелов почти сразу перешла жить в погреб к соседям — бабушке на костылях и 70-летнему деду. «И так целый месяц жили. В пальто, валенках, пуховой куртке. В этом же спали, потому что было холодно очень», — вспоминает пенсионерка.

Россиян она запомнила «голыми, босыми и голодными». До Андреевки они 2 или 3 месяца находились в Беларуси — на учениях. И в Украину зашли грязными, в резиновых сапогах. Заняв деревню, россияне занялись стиркой, искупались и, как говорит Ольга, жили «как на курортах». «Курей воровали, кроликов, коров и свиней убивали, шашлыки жарили», — рассказывает женщина, стоя у разрушенного дома своего соседа.

В этот момент к ней подходит пожилой мужчина, который впервые приехал в Андреевку после ее освобождения. Он рассказывает, что разбитый дом когда-то был жилищем его тестя. «Осталось только стоять и смотреть, ведь кто знает, что за „сюрпризы“ там оставили россияне», — объясняет этот мужчина, указывая на остатки дома.

Ольга так же смотрит на них, а потом говорит: чтобы россияне больше никогда не вернулись на Киевщину. «Надеюсь на это», — добавляет она.

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