Второй номер аналитического издания о политике, бизнесе, обществе — в продаже. Покупайте NV № 2/2026 онлайн и офлайн. Рассказываем о Топ-5 материалов выпуска, которые стоит прочитать и рассказать о них близким и друзьям.

Редакция журнала сделала обзор главных текстов номера: изменения в армии от цифрового гуру Михаила Федорова, который стал министром обороны, как живет волонтер и блогер Сергей Стерненко, экономический взрыв Ирландии — путь в 30 лет, состояние отечественных IT-бизнесменов, компании-инвесторы в украинский бизнес во время войны.

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1. Как меняет армию министр обороны Михаил Федоров

С недавних пор гражданский чиновник выстраивает систему, которая должна окончательно остановить врага, к тому же он имеет стратегическую цель — 50 тыс. уничтоженных оккупантов в месяц. Читайте в новом номере журнала NV, куда он действительно двигает украинское войско и собственную карьеру. Автор — Наталья Роп.

2. Чем живет волонтер и блогер Сергей Стерненко

Откровенный разговор за обедом с активистом и блогером-двухмиллионником о его личной безопасности после ряда покушений на жизнь, о решении стать советником министра обороны по вопросам использования БпЛА и наконец о политических амбициях. Этот текст написала Ольга Духнич.

3. Тридцатилетний путь Ирландии — от бедности к успеху

Теперь Ирландию называют кельтским тигром, имея в виду темпы роста ее экономики. Как так случилось, что за 30 лет из бедной страны она стала одной из самых богатых? Об этом главному редактору проекта NV Виталию Сычу рассказывает министр обороны Ирландии Томас Бьорн.

4. Кто из отечественных IT-бизнесменов имеет наибольшее состояние

NV составил рейтинг самых богатых технологических предпринимателей. Читайте истории лидеров — совладельцев компаний SoftServe, Genesis, Ajax Systems и других.

5.Какие компании сегодня инвестируют миллионы в украинский бизнес

NV впервые назвал крупнейших частных инвесторов за время войны, которые только за четыре последних года вложили в национальную экономику более 400 млрд грн. Узнавайте от NV, кто продолжает вкладывать финансы в собственную устойчивость и развитие, пока иностранцы поставили на паузу инвестиции в Украину, ожидая завершения войны.

Как всегда есть и новые авторские колонки, в этом выпуске их написали Валерий Залужный, Габриэлюс Ландсбергис, Александр Усик и Анатолий Моткин.

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